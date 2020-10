Caritas verstärkt in Wien Einsatz für Familien in Not

Caritas stärkt in der Krise Kompetenzzentrum gegen Armut am Hauptbahnhof: Neue Anlaufstelle für Familien in Not ergänzt Sozialberatung und Hilfe bei Problemen rund ums Wohnen.

Wien (OTS) - Schon bislang war der Standort am Wiedner Gürtel 10 Wiens erste Adresse für Menschen, die etwa in finanzielle Not geraten sind oder Gefahr liefen, ihre Wohnung zu verlieren. „Diesen Schritt gehen wir nun in der Krise konsequent weiter. Denn wir sehen: Der Druck auf die Menschen ist zuletzt massiv gestiegen – gerade auch für Familien und Alleinerziehende“, betont Klaus Schwertner, Geschäftsführender Direktor der Caritas der Erzdiözese Wien. Seit kurzem bietet die Caritas mit ihrem Familienzentrum nun vor Ort auch Beratung für Erwachsene und Psychotherapie für Kinder und Jugendliche – bei Problemen, Krisen und Konflikten an. Vorrangig richtet sich das kostenlose Angebot an armutsbetroffene Familien. Schwertner: „Die Krise hat nicht nur die materielle Not vieler Menschen verschärft, auch psychische Belastungen nehmen zu. Unser Ziel: Gerade jetzt in der Krise wollen wir den Standort als Kompetenzzentrum gegen Armut weiter stärken. Unser Ziel ist es, Menschen und Familien in Not so noch rascher und noch umfassender helfen zu können.“ Doris Anzengruber, Leiterin Familienzentrum und Sozialberatungsstelle, ergänzt: „Die Corona-Krise hat viele bereits bestehende Probleme massiv verstärkt. Einkommensverlust, Arbeitslosigkeit oder der Wegfall von Kinderbetreuung setzen viele Familien materiell, aber auch psychisch enorm unter Druck. Die Zahl der Menschen, die sich hilfesuchend an uns wenden, ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Darunter sind noch immer sehr viele, die noch nie auf die Hilfe der Caritas angewiesen waren. Wir haben deshalb das Team in der Familienberatung jetzt noch verstärkt. Aufgrund der Corona-Situation haben wir eine Hotline eingerichtet und bieten Telefonberatung an.“

Caritas möchte noch mehr Menschen mit Hilfsangebot erreichen

Die Teams des Caritas Familienzentrums helfen Jugendlichen und Erwachsenen und Familien bei der Bewältigung von Sorgen, seelischen Belastungen und Erkrankungen. Das Angebot umfasst Psychotherapie für Kinder und Jugendliche, Paar- oder Einzelberatung, Familien- und Erziehungsberatung sowie Beratung bei Trennung und Scheidung. Teils wurde das Angebot inhaltlich neu ausgerichtet, etwa das Angebot für Kinder- und Jugendliche. Hier soll es neben der Therapie auch Gruppenangebote geben. Denn gerade bei den Therapiestunden gibt es lange Wartelisten, die Nachfrage nach Hilfe ist sehr hoch. Auf einen freien Therapieplatz kommen derzeit 14 Anfragen. Die Krise hat diesen Engpass noch einmal deutlich verschärft. Die Wartezeit beträgt teilweise bis zu einem Jahr. Anzengruber: „Unser Ziel war es, das Angebot des Familienzentrums noch niederschwelliger zu gestalten, um so künftig mehr Menschen in einem kürzeren Zeitraum mit unserer Hilfe zu erreichen. So wollen wir gerade mit unseren Beratungsangeboten verstärkt präventiv wirksam sein.“

Adresse:

Caritas Familienzentrum Mommsengasse 35 2. Stock, 1040 Wien

Beratungsgespräche sind auch telefonisch oder per Videotelefonie möglich.

Bitte um Anmeldung von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 01/481 54 81 oder per mail unter familienzentren @ caritas-wien.at.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Ulrike Fleschhut

Presse, Caritas der Erzdiözese Wien

1160 Wien, Albrechtskreithgasse 19-21

Mobil: 0664/848 26 17

E-Mail: ulrike.fleschhut @ caritas-wien.at