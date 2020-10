Strategische Konsolidierung bei GG Group: Ausgliederung der Aufzugssparte abgeschlossen

Wien (OTS) - GG Group (Gebauer & Griller) schärft seine strategische Ausrichtung durch die Ausgliederung seines Aufzugsbusiness, bestehend aus der im Wiener Headquarters angesiedelten Vertriebseinheit und zweier Produktionsstandorte in Veľké Leváre, Slowakei und Bangalore, Indien. Die zukünftige Bündelung der Ressourcen des Unternehmens auf die Wachstumsfelder der Automobilindustrie E-Mobilität, autonomes Fahren und Digitalisierung ermöglicht ein starkes Bekenntnis zur Investition in Innovation.

Die bereits vor Covid-19 begonnene strategische Konsolidierungsphase bei GG Group erreicht mit dem nun abgeschlossenen Übergang der Aufzugssparte an Lafayette Mittelstand Capital ihren nächsten, großen Meilenstein. Die Aufzugssparte mit Standorten in Wien, Slowakei und Indien wird vom neuen Eigentümer unter dem Namen „Geba Cables“ weitergeführt. Die Transaktion wurde mit besonderem Augenmerk auf langfristige und nachhaltige Entwicklungschancen der involvierten Unternehmensteile unter Einbeziehung der Arbeitnehmervertreter und der Wahrung aller bestehenden Arbeitnehmerrechte gestaltet und stellt eine klare Win-Win-Situation für alle beteiligten Parteien dar.

„GG Group gehört seit nunmehr 4 Jahrzehnten zu den führenden Produzenten von Kabeln und Leitungen für die Aufzug- und Fahrtreppenindustrie. Sehr nahe am Kunden zu agieren und individuelle, gebäudespezifische Lösungen anzubieten haben diese Sparte zu einem ertragreichen Business für uns gemacht. Gerade deshalb ist es uns wichtig, für die betreffenden Unternehmensteile und Standorte einen Käufer gefunden zu haben, der volles Kommittent zur Weiterführung des eingeschlagenen Erfolgskurses zeigen wird.“, so Eva Schinkinger, CEO der GG Group, zur aktuell abgeschlossenen Transaktion.

„Aufgrund der schon seit den 1970er Jahren bestehenden, überwiegenden Fokussierung von GG auf die Automobilindustrie mit ihren sehr komplexen organisatorischen Anforderungen und anspruchsvollen Managementsystemen lag der Entschluss nahe, unsere Entwicklungs- und Vertriebsressourcen in den wachsenden Bereichen des Automobilmarktes zu bündeln“ erklärt Holger Fastabend, CSO/CTO bei GG Group. „Diese Konzentration der Kräfte wird es uns ermöglichen, auch in Zukunft als innovativer Partner unserer Kunden trendgestaltend und am Puls des Marktes zu sein.“

Über GG Group (Gebauer & Griller)

Wir, GG Group, sind eine globale Unternehmensgruppe, die seit mehr als 80 Jahren technisch hochwertige Kabel und Leitungen für die Automobilindustrie und für Industrieanwendungen produziert. Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir mit Leidenschaft daran, innovative und intelligente Lösungen für deren Herausforderungen zu entwickeln.

Mit seinen technischen Lösungen zielt GG Group auf hohe Qualität und die punktgenaue Erfüllung von Kundenanforderungen. Qualität steht nicht nur bei unseren Produkten und Prozessen im Mittelpunkt, sondern auch bei unserer technischen Kompetenz in der Beratung unserer Kunden. Mit mehr als 4000 Mitarbeitern an 11 Standorten weltweit ist GG Group eines der erfolgreichsten österreichischen Industrieunternehmen in Familienbesitz.

Informationen zu GG Group gg-group.com

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Irene Pfundner, MBA

Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.

Muthgasse 36, 1190 Wien

T: +43 1 360 20 – 0

presse @ gg-group.com

https://www.gg-group.com/