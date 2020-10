AVISO: SÖZ-Wahlkampfabschluss: HEUTE, 9.10.2020 wird SÖZ die Mauer der Intoleranz, Hass und Rassismus zerstören!

Wien (OTS) - Wir laden alle Medienvertreter ein, der Zerstörung und Abschlussrede von Martha Bißmann und Hakan Gördü beizuwohnen.

SÖZ-Wahlkampfabschluss

Am 9.10. werden die SÖZ-Spitzenkandidaten Martha Bißmann und Hakan Gördü die Mauer der Intoleranz, Hass und Rassismus in der Nähe des Wahlkampfauftaktes der FPÖ zerstören! Diese Mauer wird am Keplerplatz gebaut und anschließend zerstört.

Datum: 09.10.2020, 15:00 Uhr

Ort: Keplerplatz

1100 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Ayse Albayrak

Soziales Österreich der Zukunft



www.soez.at | info @ soez.at