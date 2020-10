Verleihung des Österreichischen Museumsgütesiegels 2020

57 Museen werden dieses Jahr ausgezeichnet, davon 18 Neuverleihungen und 39 Verlängerungen. Somit tragen österreichweit 283 Museen das Gütesiegel!

Wien (OTS) - Die Präsentation der Österreichischen Museumsgütesiegel 2020 fand am Donnerstag, dem 8. Oktober 2020, im Rahmen des 31. Österreichischen Museumstages Krems an der Donau statt. Heuer war es coronabedingt nicht möglich die feierliche Überreichung der Qualitätssiegel und Urkunden persönlich mit allen beteiligten Museumsteams vor Ort abzuhalten. Ersatzweise konnte das Event via Livestream verfolgt werden.

Initiiert wurde das Österreichische Museumsgütesiegel 2002 von ICOM Österreich und dem Museumsbund Österreich. Ziel des Gütesiegels ist es, mittels der Errichtung von Mindeststandards im Museumswesen ein Instrument zur Qualitätskontrolle und -verbesserung einzuführen. Die Verleihung dieser Auszeichnung ist ein öffentlicher Nachweis dafür, dass die Museen die Verantwortung zur Bewahrung des kulturellen Erbes übernehmen, den ICOM Code of Ethics for Museums (Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln) anerkennen und Besucher*innen eine qualitätsvolle Präsentation erwarten können.

Bewertet wird dies von einer unabhängigen und ehrenamtlich tätigen Jury, die sich aus Expertinnen und Experten von ICOM Österreich und Museumsbund Österreich zusammensetzt. Dies sind derzeit der Juryvorsitzende Heimo Kaindl (Direktor des Diözesanmuseums Graz) und fünf weitere Jurymitglieder: Ruth Swoboda (Direktorin der inatura Erlebnis Naturschau, Dornbirn), Michael Weese (Direktor des Freilichtmuseums Salzburg, Großgmain), Evelyn Kaindl-Ranzinger

(Geschäftsführerin des steirischen Museumsverbandes), Carl Aigner

(Kunsthistoriker und ehem. Direktor des Museums Niederösterreich) und Sylvia Mader(Kunsthistorikerin und ehem. Leiterin des Museums Stadtarchäologie in Hall in Tirol).

Dieses Jahr wurden 18 Institutionen erstmals mit dem Österreichischen Museumsgütesiegel ausgezeichnet, darunter sind jeweils zwei Museen aus Wien, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark. Spitzenreiter mit sieben Erstverleihungen ist das Bundesland Niederösterreich, darunter sind beispielsweise das Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt oder auch die Landesgalerie Niederösterreich in Krems. Auch Tirol ist heuer mit einem Museum vertreten und zwar geht die Auszeichnung an die Wunderkammer Elbigenalp im Bezirk Reutte.

Das Themenspektrum der heurig ausgezeichneten Museen ist vielfältig und reicht von der weltgrößten Sammlung von Vintage-Keyboards (Eboardmuseum, Kärnten) über Bauernmöbel (Hirschbacher Bauernmöbelmuseum) bis hin zu zeitgenössischen Kunstausstellungen im Lentos oder Nordico Museum in Linz. Gesellschaftlich und politisch besonders relevant in diesem Jahr sind auch diese beiden Träger des Museumsgütesiegels, die sich als Orte der Erinnerung verstehen und sich der historisch-politischen Bildung verschrieben haben: die KZ-Gedenkstätte Mauthausen / Mauthausen Memorial und das ZEITGESCHICHTE Museum der voestalpine.

Die Geltungsdauer des Gütesiegels beträgt fünf Jahre und konnte 2020 für 39 Museen verlängert werden. Für jeweils drei Museen in Niederösterreich, Tirol und Vorarlberg u.a. das MAMUZ (Asparn/Zaya) und Frauenmuseum Hittisau. Mit dem Museum Oberschützen ist auch ein Museum aus dem Burgenland dabei, sowie je vier Museen aus Salzburg und Wien - darunter das grüne Museum KUNST HAUS WIEN. Museum Hundertwasser und das Technische Museum Wien – beide Institutionen engagieren sich besonders für eine nachhaltige Museumlandschaft in Österreich und sind bei Museums for Future aktiv. Der Großteil der diesjährigen ausgezeichneten Museen sind in Kärnten (7), Oberösterreich (8) und der Steiermark (6) angesiedelt.

18 Museen konnten dieses Jahr erstmals mit dem Gütesiegel ausgezeichnet werden:

WIEN

Österreichisches Gesell.- und Wirtschaftsmuseum www.wirtschaftsmuseum.at

Mozarthaus Vienna Errichtungs- und Betriebs Gmb www.mozarthausvienna.at

NIEDERÖSTERREICH

eumigMuseum www.eumigMuseum.at

Liechtensteinmuseum www.liechtenstein-schloss-wilfersdorf.at

Museum St. Peter an der Sperr www.museum-wn.at

Museum Retz www.museumretz.at

Stillfried-Zentrum der Urzeit www.museumstillfried.at

Landesgalerie Niederösterreich www.lgnoe.at

Piz1000 www.pitten.gv.at/PIZ1000

OBERÖSTERREICH

Bundesanstalt KZ-Gedenkstaette Mauthausen/Mauthausen Memorial

www.mauthausen-memorial.org

Gustav Klimt-Zentrum am Attersee www.klimt-am-attersee.at/de/

STEIERMARK

Österreichische Post-und Telegraphenmuseum www.postmuseum.at

Stadtmuseum Trofaiach & Museumsdepot www.trofaiach.gv.at/at/freizeit/stadtmuseum.html

KÄRNTEN

Granatium www.granatium.at

Kärntner Freilichtmuseum Maria Saal https://landesmuseum.ktn.gv.at/standorte/kfm





SALZBURG

Stille Nacht Museum im Pflegerschlössl www.stillenacht-wagrain.at

Hoamathaus Altenmarkt www.heimatmuseum.at





TIROL

Wunderkammer Elbigenalp wunderkammer.tirol





39 Museen werden für weitere fünf Jahre ausgezeichnet:

WIEN

Kunst Haus Wien www.kunsthauswien.com

Technisches Museum Wien Mit Österreichischer Mediathek www.tmw.at

Sigmund Freud Museum www.freud-museum.at

Viktor Frankl Museum www.franklzentrum.org

NIEDERÖSTERREICH

Mamuz – Museum Für Urgeschichte, Schloss Asparn www.mamuz.at

Museum Gugging www.gugging.at

Waldbauernmuseum Gutenstein www.waldbauernmuseum.at

BURGENLAND

Museum Oberschützen www.museum-oberschuetzen.com

OBERÖSTERREICH

Hirschbacher Bauernmöbelmuseum www.museum-hirschbach.at

Lentos Kunstmuseum Linz www.lentos.at

Lignorama Holz- Und Werkzeugmuseum www.lignorama.com

Lokpark Ampflwang - Oö. Eisenbahn- Und Bergbaumuseum www.oegeg.at

Mühlviertler Schlossmuseum www.museum-freistadt.at/

Museum Der Stadt Bad Ischl www.stadtmuseum.at

Nordico - Museum Der Stadt Linz www.nordico.at

Zeitgeschichte Museum www.voestalpine.com

OÖ Literaturmuseum Im Stifterhaus www.stifter-haus.at

SALZBURG

Museum „Zum Pulvermacher“ www.museum-elsbethen.at

Salzburger Fis-Landesskimuseum www.skimuseum.at

Salzburger Freilichtmuseum Großgmain www.freilichtmuseum.com

Die Bachschmiede www.diebachschmiede.at

KÄRNTEN

Eboardmuseum www.eboardmuseum.at

Museum Im Lavanthaus www.lavanthaus.at

Evangelische Diözesanmuseum www.evangelischeskulturzentrum.at

Schatzkammer Gurk www.kath-kirche-kaernten.at/dioezese/organisation/C3781

Landesmuseum Für Kärnten: Archäologischer Park Magdalensberg www.landesmuseum.ktn.gv.at

Landesmuseum Für Kärnten: Kärntner Botanikzentrum mit botanischem Garten

www.landesmuseum.ktn.gv.at

STEIERMARK

Brahms Museum www.brahmsmuseum.at

Mariazeller Heimathaus www.mariazeller-heimathaus.at

Museum "Hochquellenwasser" Und Heimat- Und Pfarrmuseum Wildalpen www.wienerwasser.at

Museumscenter/ Kunsthalle Leoben www.museumscenter-leoben.at

Museum Hartberg www.hartberg.at/museum

Schell Collection www.schell-collection.com

TIROL

Jenbacher Museum www.jenbachermuseum.at

Museum Tiroler Bauernhöfe www.museum-tb.at

Heimatmuseum S‘Paules & S‘Seppls Haus www.museum-fiss.at

VORARLBERG

Frauenmuseum Hittisau www.frauenmuseum.com

Inatura Erlebnis Naturschau www.inatura.at

Lechmuseum www.lechmuseum.at

