„Bewusst gesund“: Lipödem – Ursachen, Symptome und Behandlung der Fettverteilungsstörung

Außerdem am 10. Oktober um 17.30 Uhr in ORF 2: Nebenwirkungen von Phytopharmaka

„Bewusst gesund" am Samstag, dem 10. Oktober 2020, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Lebenswandel – vom Raucher zum Läufer

„Mit 55 habe ich noch drei Packungen Zigaretten pro Tag geraucht und war viel zu dick. Dann hat mir meine Frau die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio geschenkt.“ Damit hat das Leben von Josef Stöger eine starke Wendung genommen. Heute ist er Nichtraucher und läuft Marathons und Ultramarathons und es geht ihm damit besser denn je. Gestaltung: Steffi Zupan.

Lipödem – weil dick nicht gleich dick ist

Wenn weder Diäten noch Sport helfen, unangenehme Fettpölster loszuwerden, könnte ein Lipödem dahinterstecken. Diese Fettverteilungsstörung, die meist bei Frauen auftritt, gilt in Österreich erst seit Kurzem als offizielle Krankheit. Lipödeme treten häufig mit Hormonänderungen wie der Pubertät, einer Schwangerschaft oder dem Wechsel auf. Die ungleichmäßige Fettverteilung wird von Schmerzen an den betroffenen Stellen begleitet, zusätzlich leiden die Patientinnen unter einem Schamgefühl dem eigenen Körper gegenüber. „Bewusst gesund“ hat zwei Frauen in Tirol getroffen und mit ihnen gesprochen, wie sie mit ihrer Krankheit umgehen. Gestaltung: Steffi Zupan.

Voller Geschmack – Suppenwürze selbst gemacht

In herkömmlichen Suppengewürzen steckt vieles, aber kaum Gemüse. Aromen, Geschmacksverstärker und zusätzliche Gewürze werden in die kleinen Würfel gepackt. Daher begann die Ernährungstrainerin Gabriele Zach, Suppengewürze selbst herzustellen. Aus biologischem und regionalem Gemüse verarbeitet sie alles, was ihr unter die Finger kommt. In „Bewusst gesund“ zeigt sie nicht nur die unterschiedlichsten Kreationen, sondern auch verschiedenen Arten der Herstellung – alles mit 100 Prozent Gemüseanteil. Gestaltung: Alex Zupan.

Nebenwirkungen von Phytopharmaka

Arzneipflanzen sind sehr geschätzt und werden in vielen Bereichen auch von Mediziner/innen wirkungsvoll eingesetzt. In der Selbstmedikation ist der Umgang mit Phytopharmaka viel lockerer. Frei nach dem Motto „Nutzt’s nix – schad’s nix“ werden freiverkäuflich pflanzliche Arzneimittel gegen vielerlei Beschwerden ausprobiert. Doch auch Phytopharmaka können Nebenwirkungen haben und auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Welche das sind, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

