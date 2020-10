SPORTUNION lobt Bundesregierung für Verlängerung des NPO-Fonds

McDonald: „Die Verlängerung des NPO-Fonds ist ein erster, dringend notwendiger Schritt. Es braucht jedoch weitere Impulse.“

Wien (OTS) - Beim Ministerrat wurde verkündet, dass der Non-Profit-Organisationen-Fonds, zunächst bis zum Jahresende weiterlaufen wird. Somit können auch zwischen Oktober und Dezember 2020 Anträge gestellt werden, eine Verlängerung bis Mitte März 2021 wurde in Aussicht gestellt. Damit wird eine erste zentrale Forderung aus dem Impulsprogramm der SPORTUNION erfüllt, welche beim Start der Vereinsoffensive präsentiert wurde. „Es handelt sich um einen richtungsweisenden Beschluss der Bundesregierung“, lobt SPORTUNION-Präsident Peter McDonald. „Aufgrund der anhaltenden Corona-Krise ist eine Verlängerung dieses Katastrophenfonds für die österreichischen Sportvereine dringend notwendig, zur Existenzsicherung und um ein wichtiges Signal zu setzen. Dabei handelt es sich auch um einen ersten wichtigen Erfolg der Vereinsoffensive der SPORTUNION. Wir werden uns mit unserer Expertise wieder aktiv einbringen, um erneut eine unbürokratische und rasche Hilfe für das Sport- und Vereinswesen sicherzustellen. Wie schon in der ersten Phase, soll eine vereinsorientierte Abwicklung der Anträge sichergestellt werden“, so McDonald weiter.

Das Impulsprogramm der SPORTUNION beinhaltet konkrete Maßnahmen zur gezielten Stärkung des Sport- und Vereinswesens. Unter anderem braucht es mehr Klarheit bei den Verordnungsregelungen, um eine umsichtige Möglichkeit zur Fortführung von Sportausübung, insbesondere des Kinder- und Jugendbetriebes, zu gewährleisten. Darüber hinaus soll die leistungsgerechte Reiseaufwandsentschädigung (PRAE) beibehalten und Steueranreize für den Sport geschaffen werden, etwa durch die Absetzbarkeit von Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Im Zuge einer nachhaltigen Stärkung des Freiwilligenwesens fordert der Dachverband zudem eine Anrechnung ehrenamtlicher Tätigkeiten für die Pensionsversicherung, eine Verbesserung der Rechtssicherheit sowie mehr Raum für Österreichs rund 15.000 Sportvereine, durch eine verpflichtende Öffnung der Schulsportstätten.

