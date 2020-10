Familienfreundlichkeit über Grenzen hinweg – Zertifizierung familienfreundlichegemeinde nun auch in Tschechien

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 29. September 2020, unterzeichnete der Präsident der tschechischen Region Südmähren, Bohumil Šimek mit Elisabeth Wenzl, Geschäftsführerin Familie & Beruf, nationale Koordinierungsstelle für Vereinbarkeit, eine Lizenzvereinbarung, die es der Region Südmähren ermöglicht, für die nächsten fünf Jahre die Zertifizierung familiyfriendlycommunity in der Republik Tschechien durchzuführen. Auf diese Weise wird das Engagement von Städten und Gemeinden, die gemeinsam mit den Bürgern familienfreundliche Aktivitäten entwickeln, verankert und sichtbar.



Der Zertifizierungsprozess wurde im Zuge einer Pilotphase ab 2015 in der Region Südmähren erprobt und evaluiert. Nun ist für den Zeitraum 2020-2030 der Einsatz für familienfreundliche Gemeinden im neuen familienpolitischen Konzept für alle Generationen verankert. Zudem erhält die Region Südmähren durch den aktuellen Lizenzvertrag die Kompetenz, die Zertifizierung auch den Gemeinden und Städten anderen Regionen der Tschechischen Republik zur Verfügung zu stellen. Die südmährische Region wird somit zur nationalen Koordinierungsstelle dieser Initiative.



Ziel dieses Engagements ist ein familienfreundliches Klima in Gemeinden und Städten und damit den Aufbau von Beziehungen in Familien und den Dialog zwischen den Generationen zu fördern. Ziel ist es auch, die Attraktivität des Dorfes als Ort für Familien, Kinder, Senioren und Arbeitgeber zu steigern. Denn die Attraktivität der Gemeinde wirkt sich positiv auf die Bewertung der Gemeinde als Wirtschaftsakteur, auf die Entwicklung der Gemeinde im Bereich der Verbandsaktivitäten, Investitionen und wirtschaftlichen Aktivitäten der Arbeitgeber, auf das demografische Wachstum, das Interesse der Familien am Leben in der Gemeinde und den Aufbau der Zivilgesellschaft aus.

Die Zertifizierung familyfriendlycommunity in Südmähren

Die Region Südmähren hat 1 192 698 Einwohner und 673 Gemeinden.

Im Rahmen der Pilotphase des kommunalpolitischen Zertifizierungsprozesses wurden insgesamt 19 Gemeinden und 9 Stadtteile von Brünn, d.h. 3% der Gemeinden zertifiziert.

Die familienfreundlichen Maßnahmen haben damit Einfluss auf mehr als 330 000 Einwohnerinnen und Einwohner, das sind 27,9% der Bevölkerung der Region Südmähren.

Familienfreundliches Österreich

Insgesamt haben bereits über 550 Gemeinden österreichweit an der Zertifizierung familienfreundlichegemeinde teilgenommen, das sind rund 25 Prozent aller österreichischen Gemeinden. Somit profitieren bereits über 2,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger, also ein Drittel der Gesamtbevölkerung, von den familienfreundlichen Maßnahmen. Als strategisches Planungs-, Controlling- und Evaluierungskonzept unterstützt die Zertifizierung dabei, den Wirtschafts- und Lebensraum Gemeinde zu stärken. Mit aktiver Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen und Generationen werden auf dieser Ausgangsbasis weitere Verbesserungen entwickelt. Zudem stärkt der Prozess das Wir-Gefühl und führt dazu, dass sich Bürgerinnen und Bürger noch besser mit ihrem Arbeits-, Wohn-, und Lebensort identifizieren.

