VP-Gruber zur Abstimmungsspende: „Mehr Geld für Kärnten!“

ÖVP-Landesparteiobmann Gruber hat sich erfolgreich für eine Abstimmungsspende in Wien eingesetzt: „Vier Millionen für nachhaltige Projekte in Südkärntner Gemeinden erreicht.“

Klagenfurt (OTS) - In persönlichen Gesprächen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bundesministerin Susanne Raab hat sich der Kärntner Landesparteiobmann Martin Gruber für eine angemessene Abstimmungsspende im Jubiläumsjahr stark gemacht. „Es freut mich, dass nun vor dem Landesfeiertag eine Summe von vier Millionen Euro fixiert ist“, sagt Gruber. „Das ist ein zusätzlicher Impuls für den Südkärntner Raum.“ Entscheidend: Das Geld komme direkt in den Gemeinden an.

Ein besonderes Anliegen war Gruber, dass man mit den Geldern aus der Abstimmungsspende in zentralen Lebensbereichen beider Volksgruppen die „infrastrukturelle Regionalentwicklung im Südkärntner Raum“ voranbringen kann. Damit gelinge es nicht nur, einen Investitionsschub für Kärnten zu erreichen, sondern auch, dass dauerhafte Projekte aus der Spende finanziert werden können. „Uns geht es ganz besonders um nachhaltige Projekte für die positive infrastrukturelle und regionale Entwicklung in Südkärnten – etwa in Wirtschaft, Kultur und Bildung“, so Gruber. „Gerade mit Blick auf die prognostizierte demographische Entwicklung außerhalb des Kärntner Zentralraums ist das Schaffen und Erneuern von bleibender Infrastruktur von enormer Wichtigkeit.“ Nur damit könne man die Gemeinden stärken und lebenswert erhalten.

Gleichzeitig hat die Bundesregierung auch die Erhöhung der Förderung für Volksgruppen in Österreich fixiert. „Aus der Verdoppelung der Zuwendungen wird insbesondere Kärnten zusätzliches Geld erhalten“, freut sich Gruber. „Damit kann Kärnten genau das tun, was derzeit entscheidend ist: Investieren.“

