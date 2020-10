„Thom Pain (based on nothing)“ von Will Eno

Es geht um alles und nichts

Wien (OTS) - Die Proben für das preisgekrönte Bühnenstück „Thom Pain (based on nothing)“ konnten unter der Leitung des amerikanischen Regisseurs Jason Cloud, mit Lauri Elling in der Hauptrolle, wieder aufgenommen werden. Die Premiere ist für den 8. Dezember um 20:00 Uhr im Das OFF Theater (Kirchengasse 41, 1070 Wien) angesetzt, mit zusätzlichen Vorstellungen am 9. und 10. Dezember.



Das österreichische Theaterpublikum wird das Stück erstmals in englischer Originalsprache zu sehen bekommen, nachdem die Produktion wegen der COVID-19-Krise im Frühjahr unterbrochen werden musste.



„Thom Pain (based on nothing)“ von Will Eno wurde 2004 veröffentlicht. Es folgt der Erzählung eines impulsiven, immer leicht zerzaust wirkenden Gentlemans, der auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist und vor nichts zurückschreckt, um mit dem Publikum in Kontakt zu treten.



Cloud sagte, dass das Mental Eclipse Theater House, nachdem es „wegen der dramatischen Weltpandemie“ gezwungen war, die Produktion in Wien einzustellen, „glücklich ist, dass dieses Projekt endlich das Licht der Welt erblicken kann“.



In einer anderen Erklärung nannte er das Stück „eine bewegende Geschichte“ und auch „einen der seltenen Fälle“, in denen Sozialkritik in „eine atemberaubende Erzählstruktur“ eingewoben wird.



„Wir haben hart gearbeitet, um die Vorbereitung unter den vorgegeben Sicherheitsmaßnahmen beginnen zu können“, fügte Cloud hinzu.

EINLADUNG AN DIE PRESSE:

Premiere: 8. Dezember 2020, 20:00 Uhr

Bitte Pressekarten per Mail reservieren: office @ mentaleclipsetheater.com

Weitere Vorstellungen:

9. und 10. Dezember 2020, 20:00 Uhr



Ort: Das OFF Theater, Kirchengasse 41, 1070 Wien

Karten: https://www.wien-ticket.at , 01/58885

Mental Eclipse Theater House: www.mentaleclipsetheater.com

