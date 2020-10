Penzing: Sportmittelschule Hadersdorf wird zum topmodernen Schulstandort

Wien (OTS) - Penzing wird um einen weiteren topmodernen Schulstandort reicher: Die Sportmittelschule in Hadersdorf wird in den nächsten Jahren neu gebaut und bietet dann einen innovative Lernumgebung für SchülerInnen aus ganz Wien.

„Wir schaffen auch hier Rahmenbedingungen, die Lernen mit Begeisterung möglich machen“, freut sich Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky für seinen Heimatbezirk. „So werden die Klassen in eigenen Bildungsbereichen zusammengefasst - damit wird klassenübergreifendes gemeinsames Lernen erleichtert. Wichtig ist auch, dass in die Planung alle eingebunden werden – also LehrerInnen, SchülerInnen, aber auch Eltern!“

Das neue Gebäude wird von der Stadt und auch aus Bezirksmitteln finanziert und soll im Zeitraum von 2022 bis 2024 entstehen, die SchülerInnen werden für diesen Zeitraum in den neuen Bildungscampus Deutschordenstraße übersiedeln. Die neue Schule wird auf insgesamt 14 Klassen erweitert: 6 zusätzliche Klassen entstehen für die Sportmittelschule, 4 Klassen werden als „Außenstelle“ der offenen Volksschule Hadersdorf fungieren. Geprüft wird auch, ob der benachbarte Kindergarten der Stadt Wien in das neue Gebäude integriert und erweitert werden kann. Dadurch könnte eine Bildungseinrichtung für 0 bis 14 jährige Kinder und Jugendliche entstehen. Auf neuste Technik setzt man bei der Energiegewinnung: Gleich mitgeplant wird eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, auch weitere alternative Energiequellen sind möglich.

„Als ehemalige Lehrerin weiß ich, wie wichtig es sowohl für SchülerInnen als auch PädagogInnen ist in einer angenehmen Umgebung Wissen zu erhalten bzw. zu vermitteln. Deswegen freue ich mich sehr über den Neubau und die vielseitigen Einrichtungen, die ein weiterer Beitrag auf dem Weg zum kinderfreundlichsten Bezirk sein werden“, freut sich auch Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner.

