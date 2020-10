Landesrat Danninger besuchte Matzka Rehatechnik im Wirtschaftspark IZ NÖ-Süd

„Know-how aus Niederösterreich macht vielen Menschen das Leben leichter“

St. Pölten (OTS) - Die Matzka Rehatechnik GmbH ist ein richtungsweisendes, modernes Spezialunternehmen für rehatechnische Medizinprodukte. Seit 2014 ist der Betrieb im ecoplus Wirtschaftspark IZ NÖ-Süd angesiedelt. Kürzlich stattete Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger dem barrierefreien Unternehmensstandort einen Betriebsbesuch ab. „Die Matzka Rehatechnik GmbH steht für Kompetenz, Erfahrung, Beratung und Serviceorientiertheit. Es ist ein gutes Gefühl, dass Know-how aus Niederösterreich vielen Menschen den Alltag signifikant erleichtert“, so Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger beim Unternehmensrundgang.

„Unser Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort Niederösterreich so attraktiv zu gestalten, dass Unternehmen quer durch alle Branchen bei uns die bestmöglichen Rahmenbedingungen vorfinden. Die Anforderungen sind dabei sehr unterschiedlich. Für das Traditionsunternehmen Matzka Rehatechnik waren unter anderem die Barrierefreiheit und die gute Erreichbarkeit ausschlaggebend für die Standortwahl. Auch hier hat sich bestätigt, dass bei uns jedes Unternehmen den passenden Standort findet“, betont Danninger.

Die Matzka Rehatechnik GmbH wurde vor rund 70 Jahren als Einpersonenunternehmen im Sanitätsbereich gegründet. Heute arbeiten rund 25 hochspezialisierte Fachkräfte vor allem in den Themenfeldern Beratung, Inspektion, Wartung und Projektbegleitung unter anderem für rehatechnische Medizinprodukte wie Rollstühle, Hilfsmittel für den Hauskrankenpflegebereich und Inkontinenzversorgung.

Seit 2014 hat die Matzka Rehatechnik GmbH ihren Betriebsstandort in einem ecoplus Mietobjekt im IZ NÖ-Süd, dem größten ecoplus-Wirtschaftspark im Land. „Der Standort und das Gebäude entsprechen passgenau unseren Anforderungen und den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden“, erläutert Geschäftsführerin Bojana Matzka, die mit ihrem Team in den betriebseigenen Werkstätten am Standort auch individuelle Kundenwünsche realisieren kann. Zusätzlich bietet das Unternehmen im Rahmen einer eigenen „Rehabörse“ gebrauchte und qualitativ hochwertige Reha-Artikel mit einem besonders günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Matzka Rehatrechnik GmbH ist einer von 383 Betrieben, die im IZ NÖ-Süd angesiedelt sind. Insgesamt betreibt ecoplus in ganz Niederösterreich 18 Wirtschaftsparks, entweder im Eigentum oder in Beteiligung. „Als Wirtschaftsagentur des Landes stehen wir aber natürlich nicht nur in den Wirtschaftsparks im Dienste der heimischen Unternehmen, sondern stehen den niederösterreichischen Betrieben im gesamten Land mit Rat und Tat zur Seite“, so ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki.

