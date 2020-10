Frauenstadträtin Kathrin Gaal: Tiefe Trauer um Ruth Klüger

Wien (OTS) - „Tief betroffen“ vom Tod der Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin zeigt sich Frauenstadträtin Kathrin Gaal. „Ruth Klüger gibt mit ihrem Werk Frauen eine Stimme. Sie hat mehrere Generationen von Frauen und Männern in Österreich tief bewegt und berührt. Ihr Werk hält die Erinnerung an die Geschichte wach. Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Angehörigen“, so Gaal.

Die Literaturwissenschaftlerin, Schriftstellerin und Holocaust-Überlebende Ruth Klüger (1931-2020) erhielt 2008 den Wiener Frauenpreis. Sie trug mit ihrem Werk dazu bei, das Leiden und die Erlebnisse von Frauen in der literarischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus sichtbar zu machen. Sie setzte sich zeitlebens für Frauen in der Literatur ein.

Klüger („weiter leben. Eine Jugend“, „Was Frauen schreiben“, „Frauen lesen anders“) erhielt außerdem u.a. 2003 den Preis der Stadt Wien für Publizistik sowie 2015 den Paul Watzlawick-Ehrenring sowie 2015 die Ehrendoktorwürde der Universität Wien. / (Schluss)

