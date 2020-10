Aviso: Medienaktion Weltmädchentag 2020: „Wien begleitet Mädchen in eine selbstbestimmte Zukunft!“

Wien (OTS/SPW) - Für gleiche Chancen und Möglichkeiten egal, ob Mädchen oder Bub, appellieren Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und die Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende Marina Hanke im Rahmen einer Medienaktion am kommenden Freitag, 9. Oktober 2020, um 11.00 Uhr im Skaterpark Großfeldsiedlung, 1210 Wien. Der Weltmädchentag macht jährlich am 11. Oktober auf die bestehenden gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten zwischen Mädchen und Buben aufmerksam. Diese aufzubrechen, Hürden abzubauen und beste Bedingungen für Mädchen in Wien zu schaffen, ist fester Bestandteil einer sozialdemokratischen Wiener Stadtpolitik.

Medienaktion zum Weltmädchentag 2020: „Wien begleitet Mädchen in eine selbstbestimmte Zukunft!“

Mit Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und der Wiener SPÖ-Frauenvorsitzenden Marina Hanke

Zeit: Freitag, 9. Oktober 2020, 11.00 Uhr

Ort: Skaterpark Großfeldsiedlung, Grünfläche Kürschnergasse/Gitlbauergasse, 1210 Wien

