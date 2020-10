„Was gibt es Neues?“ feiert „Welttag des Hundes“ am 9. Oktober in ORF 1

Mit Niavarani, Marold, Kristan, Scheuba und Gernot

Wien (OTS) - Mit dem „Welttag des Hundes“ erfreut Oliver Baier in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 9. Oktober 2020, um 22.35 Uhr in ORF 1 zumindest Teile des Rateteams, das diesmal aus Michael Niavarani, Eva Maria Marold, Alex Kristan, Florian Scheuba und Viktor Gernot besteht. Gefragt wird entsprechend u. a. mit welchem Trick streunende Hunde in Moskau neuerdings zu Futter kommen. „Promi von morgen“ Malarina möchte schließlich wissen, warum ein ganz bestimmter Sportschuh kürzlich in die Schlagzeilen kam.

