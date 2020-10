Po-Lift ohne OP: mit Sculptra bei Dr. Doris Wallentin in Wien

Die Schönheitsärztin verhilft mit der neuen Methode auch schlanken Personen zu einem straffen, prallen Po

Wien (OTS) - Gerade bei schlanken Personen ist der pralle Po ein oft unerfüllter Wunsch. Gleichzeitig sind bei ihnen Behandlungen wie die Eigenfettunterspritzung aufgrund des geringen Fettanteils nicht möglich. Mit der Sculptra-Behandlung bietet Dr. Doris Wallentin von absolut schön nun eine Methode, mit der auch diesen Patienten der Traum vom knackigen Po erfüllt werden kann.

Bei dieser minimal-invasiven Alternative wird der Dermalfiller Sculptra, der aus Poly L-Milchsäure besteht, aufbereitet mit Lokalanästhetikum in das Fettgewebe des Pos injiziert. Der Filler sorgt einerseits für Volumen und regt andererseits die Kollagensynthese an. Bei den meisten Patienten sind ein bis drei Behandlungen im Abstand von sechs bis acht Wochen für ein optimales Ergebnis nötig. Die Kosten des Po-Lift mit Sculptra bei absolut schön sind von der verwendeten Menge an Filler abhängig – ein Lift mit vier Ampullen kostet 1.500 €. Das Ergebnis der Behandlung ist nach etwa vier bis sechs Wochen sichtbar und hält bis zu drei Jahre an.

Po-Lift mit Sculptra in Wien

