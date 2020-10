Hygieneregeln reichen nicht: Experten fordern Luftreiniger als Corona-Schutz für Schüler und Lehrer

Für weniger als 180 Euro pro SchülerIn: Moderne Luftreiniger entfernen 99,95 Prozent der gefährlichen Corona-Aerosole aus dem Klassenzimmer

Unsere Erfahrung zeigt, dass in vielen Klassenräumen eine Fensterlüftung nicht ausreichend möglich ist, wodurch vor allem bedenkliche Aerosole nicht rasch genug nach außen befördert werden können Prof. Hans-Peter Hutter, Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie 1/3

Diese Geräte schaffen es, nahezu 100 Prozent der Aerosole zu filtern, das reduziert die Ansteckungsgefahr in den Klassenzimmern deutlich DI Peter Tappler, Gerichtssachverständiger für Schadstoffe in Innenräumen 2/3

Wir garantieren wirklich reine Luft und das bei Komfortbedingungen in Schulklassen oder Büros. Karl Palmstorfer, Österreich-Chef der Lüftungstechnik-Firma Trox 3/3

Wien (OTS) - Für ein sicheres Lernen im bevorstehenden Corona-Herbst und -Winter sind die Hygieneregeln des Unterrichtsministeriums – Maske, Abstand, Händewaschen und Lüften – allein zu wenig, sind sich Experten einig. „Unsere Erfahrung zeigt, dass in vielen Klassenräumen eine Fensterlüftung nicht ausreichend möglich ist, wodurch vor allem bedenkliche Aerosole nicht rasch genug nach außen befördert werden können“ , sagt der Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, Prof. Hans-Peter Hutter. Schnelle Abhilfe bieten Luftreiniger der neuesten Generation. „Diese Geräte schaffen es, nahezu 100 Prozent der Aerosole zu filtern, das reduziert die Ansteckungsgefahr in den Klassenzimmern deutlich“ , sagt DI Peter Tappler, Gerichtssachverständiger für Schadstoffe in Innenräumen. Bayern etwa investiert 37 Millionen Euro auch in die Beschaffung von mobilen Filter-Luftreinigern für Klassenräume, die nicht ausreichend gelüftet werden können. Dabei kommt modernste Filter-Technologie zum Einsatz, wie sie in der Industrie und in klinisch sauberen OP-Sälen verwendet wird. „Neu ist, dass wir diese Technik jetzt in eine leicht einsetzbare und leise Ausführung gebracht haben“, sagt Karl Palmstorfer, Österreich-Chef der Lüftungstechnik-Firma Trox, „damit sind sie bestens geeignet für den raschen Einsatz im Klassenzimmer, wenn keine Frischluftanlage vorhanden ist. Weniger als 180 Euro pro SchülerIn sollte dieser Schutz wert sein!“

Trox Luftreiniger: High-Tech-Corona-Schutz sehr viel kleiner als ein Baby-Elefant

Die Firma Trox beschäftigt sich seit 1951 mit Belüftungstechnik und ist, dank intensiver Forschung etwa zusammen mit dem Robert-Koch-Institut, Technologieführer. „Viele Anbieter auf dem Markt produzieren für industrielle Anwendungen“, sagt Trox-Geschäftsführer Karl Palmstorfer: „Wir garantieren wirklich reine Luft und das bei Komfortbedingungen in Schulklassen oder Büros.“ Trox setzt dabei auf ein Hochleistungs-Filter-System mit zwei Filterstufen. So werden 99,95 Prozent der Aerosole aus der Luft entfernt. „Wir setzen mit Schwebstoff-Filtern aus eigener Produktion auf eine jahrzehntelang bewährte und sichere Technologie. Wir haben uns bewusst gegen für den Menschen gesundheitsschädliches UV-Licht als Alternative entschieden“, sagt Palmstorfer, „anders als bei vielen anderen Technologien werden Schwebstoff-Filter nach internationalen Normen geprüft, sind zuverlässig und fallen nicht ungeplant aus, erzeugen keine schädlichen Nebenprodukte und benötigen keine kostbaren Rohstoffe. Damit vermeidet man aufwendige Entsorgung und wir bieten sichere und saubere Luft.“

Die Experten sind sich einig, dass ein Luftreiniger andere hygienische Maßnahmen nicht ersetzen, sondern ergänzen kann. „Selbstverständlich gilt es weiterhin, den Mindestabstand von einem Meter einzuhalten, die Hände zu waschen, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen und möglichst viel zu lüften oder – besser – eine mechanische Lüftung einzubauen. Darüber hinaus sind eine gute Raumluft und ein gutes Raumklima nicht nur bei Covid-19, sondern auch bei anderen Atemwegserkrankungen, wie Grippe, entscheidend, um das Infektionsrisiko deutlich zu senken. Nicht zuletzt steigert ein gutes Innenraumklima auch die geistige Leistungsfähigkeit“, so Prof. Hutter.

