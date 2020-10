AK Preismonitor Baumärkte: Hör mal wer da hämmert – Österreich teurer als Deutschland!

AK ortete – teils deutliche – Preisunterschiede bei deutschen und österreichi-schen Online-Baumärkten – „Österreich-Aufschlag“ spürbar

Wien (OTS) - Es gibt für Hobby-Heimwerker immer etwas zu tun. Wer Gartenrechen, Armaturen oder Farben zum Ausmalen sucht, zahlt meist in Österreich – teilweise spürbar – mehr als in Deutschland. Das zeigt ein AK Online-Preisvergleich bei 200 Produkten bei den Baumärkten Bauhaus, Hornbach und Obi in Österreich und Deutschland. AK Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic resümiert: „Ein ‚Österreich-Aufschlag‘ ist nicht wegzuleugnen. Es ist aber nicht nachvollziehbar, warum es diesen gibt!“

Egal, ob ausmalen, hämmern oder schrauben – in Bauhäusern werden Hobby-Heimwerker fündig. Ein Online-Preisvergleich bei 200 Produkten bei den Baumärkten Bauhaus, Hornbach und Obi Österreich und Deutschland zeigt: Die österreichischen Baumärkte sind durchschnittlich zwischen drei und sechs Prozent teurer. Bei manchen Produkten gibt es exorbitante Preisunterschiede. Den größten Preisausreißer mit bis zu 320 Prozent Differenz entdeckte die AK bei einer ProtectPax-Displaybeschichtung. Sie war bei Obi-Deutschland in Aktion und kostete 3,81 Euro, bei Obi-Österreich aber 15,99 Euro. Freilich fand die AK auch immer wieder Produkte, die in Österreich billiger sind als in Deutschland. Dennoch waren je nach Baumarkt zwischen 73 und 83 Prozent der ver-glichenen Produkte in Österreich teurer.

Zgubic kommt zu dem Schluss: „Es ist nicht nachvollziehbar, warum ein und dasselbe Produkt bei uns mehr kostet! Ein ‚Österreich-Aufschlag‘ ist spürbar. Österreichische Konsumentinnnen und Konsumenten können aber nicht bei den deutschen Online-Baumärkten bestellen, da diese nur innerhalb von Deutschland liefern. Preisvergleiche zahlen sich dennoch auch bei den österreichischen Baumärkten aus – Ersparnisse sind drinnen!“

SERVICE: Mehr Preisbeispiele im AK Preisvergleich unter wien.arbeiterkammer.at

Die AK setzt sich für #Gerechtigkeit ein. Seit 100 Jahren. #fürimmer.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Doris Strecker

(+43-1) 501 65-12677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at