Fußballgott Carsten Jancker startet online Format

Wir freuen uns total darauf, das neue Format zu präsentieren. Alles in allem bin ich fast so aufgeregt, wie wenn ich die Champions League Hymne höre. Wir werden den Menschen hoffentlich das geben können, was sie wollen. Ich bringe das, was interessiert, viele Themen sowie Gäste. Hoffentlich wird die Anzahl der Hörer und Seher stetig größer. Ziel ist es, Qualität und Insights abseits des Mainstream zu liefern. Wir wollen schon ein wenig am Rad drehen und diskutieren durchaus kontrovers, dabei entsteht ein Mehrwert, der nicht nur für Hardcore Fußballfans relevant sein kann.

Carsten Jancker, FC Bayern München Legende

