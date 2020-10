FSG NÖ Landesvorstand beruft neue Persönlichkeiten in wichtige Ämter

Wechsel an der Spitze der ÖGK Landesstelle NÖ und neuer Vizepräsident in der AK Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Bei der Sitzung des Landesvorstandes am 6.10.2020 der FSG NÖ wurden wichtige personelle Weichenstellungen beschlossen.++++



An der Spitze der ÖGK Landesstelle NÖ löst der Landessekretär des ÖGB NÖ Christian Farthofer den langjährigen Obmann Gerhard Hutter ab. Hutter der seit 1997 im Vorstand der ehemaligen NÖGKK war und dieser ab 1999 als Obmann vorstand, übergibt dieses wichtige Amt für die niederösterreichische Gesundheitsversorgung an den Waldviertler Christian Farthofer. Der 43jährige Farthofer blickt seinerseits schon auf 15 Jahre Tätigkeit in der Selbstverwaltung der NÖGKK zurück und gewährleistet damit die notwendige fachliche Kontinuität.



Auch im Präsidium der AK-Niederösterreich gibt es eine personelle Neuerung. Auf das langjährige Mitglied Michael Fiala, der in den wohlverdienten Ruhestand geht, folgt der Regionalgeschäftsführer der GPA-djp Peter Stattmann als AK-Niederösterreich Vizepräsident nach.

Stattmann ist seit vielen Jahren Kammerrat in der AK-Niederösterreich und setzt damit die erfolgreiche Arbeit von Michael Fiala fort.



Mit beiden Personalentscheidungen beweist die FSG NÖ, dass sie über einen großen Pool an fachlich top qualifizierten Funktionären verfügt, die jederzeit wichtigste Aufgaben im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Niederösterreich übernehmen können.

