Die Krise meistern: Die Rolle von Wagniskapital in der Finanzierung von Innovation und Wachstum

Wien (OTS) - Am 8. Oktober 2020 findet die AVCO Annual Conference 2020 der Austrian Private Equity and Venture Capital Organisation unter dem Titel „Managing the crisis: The role of Private Capital in Financing Innovation and Growth” statt - aufgrund der aktuellen Situation als Online-Event.

Der Event wird auf einer vom Wiener IT-Unternehmen FLAVE entwickelten Plattform ausgestrahlt. In der Zeit zwischen 8:55 Uhr und 17:30 Uhr werden sich über 50 hochkarätige Vortragende in Keynotes und Diskussionsgruppen einer breiten Fächerung von Wagniskapital-Themen widmen.

Hochkarätige Keynotes und wertvolle Beiträge von Top-Playern der Branche

Für die Veranstaltung, die zur Gänze auf Englisch abgehalten wird, konnte die AVCO u.a. Bundeskanzler Sebastian Kurz, Bundesministerin Leonore Gewessler, Eric de Montgolfier, CEO von Invest Europe, Andreas Treichl, Vorsitzender der ERSTE Stiftung, Georg Kopetz, Gründer und CEO von TTTech, Wiebke Schlömer, IFC Director for Europe and Central Asia, und Antonella Mei-Pochtler, Beraterin im Bundeskanzleramt, als Keynote-SprecherInnen gewinnen.

In den mehr als 10 Diskussionsgruppen werden sich Experten aus Österreich, den CEE-Ländern, Deutschland und Frankreich mit der volkswirtschaftlichen Wichtigkeit von Eigenkapitalfinanzierungen - während und nach der COVID-19 Krise - für Startups und KMUs/Mittelstandsfirmen befassen. Es soll aufgezeigt werden, welche Finanzierungsoptionen die Beteiligungsbranche anbietet und wie sie durch die Unterstützung der Unternehmen und deren Management Werte schafft.

Event-Tickets

Mit einem „Breakout Session Ticket“ haben TeilnehmerInnen Zugang zu allen Bereichen der virtuellen Konferenz - zu allen Sessions auf der Main Stage (Panels, Keynotes, Startup-Pitches etc.) und zu den hochkarätig besetzen Nachmittags-Diskussionen. Eine „free registartion“ ermöglicht nur den Zugang zur Main Stage. Benutzerfreundliche Networking-Möglichkeiten werden allen TeilnehmerInnen geboten. Hier geht es zum Ticketshop.

Infos zur Agenda, allen SprecherInnen und den Event-Features finden sich auf der Event-Page.

Über AVCO

Die Austrian Private Equity and Venture Capital Organisation fungiert als Dachorganisation der österreichischen Beteiligungskapital-Branche und tritt für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für den vorbörslichen Kapitalmarkt ein.

