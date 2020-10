Anschober: Belag der Intensivbetten steigt wieder an, derzeit aber noch weit unterhalb des April-Niveaus

Wien (OTS) - Zum 5. Oktober 2020 befinden sich 101 COVID-19-Patientinnen und Patienten in Intensivpflege, das entspricht in etwa einem Intensivbelag von 5% der vorhandenen Gesamtkapazität von rund 2.000 Intensivbetten in Österreich. Rund die Hälfte der COVID-19-Patientiennen und Patienten (aktuell 55 Personen) werden in Wien intensivmedizinisch betreut.****

Der Höchststand des Intensivbelags wurde am 8. April mit 267 COVID-19-Patientiennen und Patienten verzeichnet. Im Laufe des April und Mail ging der Belag zurück und verblieb von Juli bis August unter 30 COVID-19-Patientiennen und Patienten. Seit dem 9. September steigt der Intensivbelag wieder an, hat jedoch bislang das Niveau von April nicht wieder erreicht (siehe Abbildung Belag Intensivstationen im Zeitverlauf).

Aktuell benötigten 0,8% der positiv Getesteten Intensivbetreuung. Dieser Wert hat sich seit dem neuerlichen Anstieg der Corona-Fälle im September bislang nur geringfügig erhöht. Im Vergleich dazu lag dieser Wert in den anfänglichen Epidemiephasen bis 15. April noch bei 2,4%.

Informationen zu Altersverteilung, Verweildauer und Sterblichkeit verfügbar

COVID-19-Patientinnen und Patienten älterer Altersgruppen sind häufiger auf Intensivstationen zu versorgen. Etwas mehr als die Hälfte der intensiv betreuten COVID-19-Patientinnen und -Patienten sind älter als 65 Jahre. Nur 95 Personen auf Intensivstationen waren jünger als 50 Jahre.

Die Verweildauer auf Intensivstationen ist unter den Altersgruppen nicht wesentlich unterschiedlich; die höchste durchschnittliche Verweildauer ist bei den 50–64jährigen zu verzeichnen.

Im Durchschnitt verstarben 28% der ICU-Patientinnen und -Patienten nach 11,4 Belagstagen auf einer Intensivstation. Überlebende Patientinnen und Patienten weisen mit 14,7 Tagen mehr Belagstage auf.

In der Epidemiephase von 16.4. bis 31.8. konnten sowohl eine niedrigere Todesrate als auch kürzere Belagsdauern auf Intensivstationen beobachtet werden, mit Ausnahme von verstorbenen Patientinnen und Patienten, die etwas länger auf der ICU lagen. Insgesamt deutet das auf eine verbesserte medizinische Behandlung von COVID-Patientinnen und Patienten hin.

Prognose des Intensivbelags

Die Prognose der ICU-Auslastung kann der Prognose des Covid-Prognose-Konsortiums (https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov)/COVID-Prognose-Konsortium.html) entnommen werden. Gemäß der aktuellen Prognose (vom 29.9.2020) steigt der ICU-Belag auf 109 am 14.10.2020.

Weitere Details und Auswertungen zum Intensivbelag werden in einem Factsheet bereitgestellt, zu finden unter:https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html











