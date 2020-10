„Wort und Tat sind zweierlei, Herr Minister Faßmann“

Thomas Bulant kritisiert den ungeheuren Mehraufwand der Schulen durch die Gurgelstudie des BMBWF

Wien (OTS) - „Die salbungsvollen Worte des Ministers, mit denen er sich am Welttag der Lehrer/innen für deren Engagement in der Corona-Zeit bedankte, sind nichts wert. Denn kaum war der Tag vorbei, bekamen die Schulleiter/innen erneut Post von Minister Faßmann, in der er die Administration der Schulpflichtmatrik und Bildungsdokumentation im Oktober einforderte“, erklärt Thomas Bulant, Gewerkschafter und SLÖ-Vorsitzender. Die Ankündigung, dass das Ministerium bemüht sei, Schulen könnten sich „wieder weitgehend ihrem eigentlichen Job widmen“, treibt Bulant die Zornesröte ins Gesicht.

„Allein die Gurgelstudie des Ministers ist eine Zumutung für die ausgewählten Schulleiter/innen in ganz Österreich. Anschließend an die Eingabe von hunderten Datensätzen und deren Modifikation nach der Kommunikation mit den Eltern haben die Schulleitungen die Testung auch technisch vorzubereiten: Kühl-Akkus sind kalt zu stellen, Tabletts und Handscanner aufzuladen und in Betrieb zu nehmen, Räume und Ordnerdienste vorzubereiten, das Handling der Proben zu gewährleisten und Testgeräte und Testabfälle sicher aufzubewahren“, schildert Bulant die monatliche Prozedur. „Diese Tätigkeiten behindern den Schulbetrieb, weil das Ministerium diese Aufgaben nicht selbst bewerkstelligt, sondern kostensparend den Schulleitungen umhängt.“ Erschwerend komme laut Bulant dazu, dass die Anlieferung von Gurgellösung, Schutzausrüstung und technischem Equipment nicht immer zeitgerecht erfolge.

„Herr Minister Faßmann, lagern Sie die Gurgelstudie an Externe aus! Deren Betreuung zählt nicht zu den Aufgaben einer Schulleitung laut Schulrecht“, fordert Bulant. „Wenn Sie in Ihrer gestrigen Wortspende zum Welttag der Lehrer/innen schreiben, dass Eltern seit Corona zu schätzen wissen, was Leiter/innen und Lehrer/innen alles leisten, lernen Sie bitte dazu und tun Sie es den Eltern gleich!“

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Dr. Thomas Bulant

FSG-Bundesvorsitzender in der Gewerkschaft der Pflichtschullehrer/innen

SLÖ- Bundesvorsitzender

thomas.bulant @ apsfsg.at

+4369919413999