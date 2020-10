Vor dem Nations-League-Doppel: Österreich – Griechenland live im ORF

Am 7. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Bevor Österreich am 11. bzw. 14. Oktober in der Nations-League – jeweils live in ORF 1 – auf Nordirland bzw. Rumänien trifft, steht am Mittwoch, dem 7. Oktober 2020, in Klagenfurt ein Testspiel gegen Griechenland auf dem Programm. Kommentator ist Thomas König, im Studio analysieren Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer.

Die ORF-TVthek und sport.ORF.at stellen das Spiel österreichweit als Live-Stream und anschließend auch als Video-on-Demand bereit.

