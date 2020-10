Digitalisierung der Steuerberater – Die Tax Tech Konferenz geht in die zweite Runde

Welche digitalen Veränderungen werden die Steuerberatung

revolutionieren?



Mit dieser Frage befassen sich prominente SpezialistInnen der

Digitalisierung aus Corporate und Tax.

Erleben Sie einen geballten Tag mit Workshops, Panels und

Diskussionen zum Thema - ua. mit Microsoft, OMV, LexisNexis, BM

Finanzen, Deloitte etc. Auch via Livestream verfügbar!



Datum: 14.10.2020, 08:30 - 18:00 Uhr



Ort:

Park Hyatt Vienna sowie online Liveschaltung

Am Hof 2, 1010 Wien



