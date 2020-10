Vorstellung des Berichts der Unabhängigen Expertenkommission „Management Covid-19-Pandemie Tirol“

Pressekonferenz - Einladung / Press conference - Invitation

Wien (OTS) - Vorstellung des Berichts der Unabhängigen Expertenkommission „Management Covid-19-Pandemie Tirol“

Zeit: Montag, 12. Oktober 2020, 13:00 Uhr

Ort: Haus der Musik, 6020 Innsbruck, Universitätsstraße 1, Großer Saal

Diese Pressekonferenz kann live in deutscher Sprache unter www.tirol.gv.at/expertenkommission sowie in englischer Sprache unter www.tirol.gv.at/commissionofexperts mitverfolgt werden. Die Videoaufzeichnung wird den MedienvertreterInnen im Anschluss zur Verfügung gestellt und der entsprechende Downloadlink zeitnahe versendet. Das Live-Signal wird auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt: Bei Bedarf bitten wir Sie, sich bis Donnerstag, 8. Oktober 2020, 16 Uhr an expertenkommission@tirol.gv.at zu wenden. Wir bitten um Verständnis, dass nachträglich eingehende Anfragen für das Live-Signal nicht berücksichtigt werden können. Vielen Dank!

Der Bericht der Unabhängigen Expertenkommission „Management COVID 19-Pandemie Tirol“ liegt mit 12. Oktober 2020 vor. Im Rahmen der Pressekonferenz präsentieren die Mitglieder der Kommission unter der Leitung von Dr. Ronald Rohrer die Ergebnisse.

Wichtige Hinweise für MedienvertreterInnen



Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation ist auf eine strikte Einhaltung strengster Sicherheits-, Hygiene- und Abstandsregeln zu achten. Sollten Sie sich vor der Pressekonferenz unwohl fühlen oder Anzeichen einer Erkrankung verspüren (grippeähnliche Symptome, Verdachtssymptome von COVID-19), können Sie – zu Ihrem eigenen Schutz und zur Sicherheit anderer Personen – an der Pressekonferenz nicht teilnehmen. Sie haben dennoch die Möglichkeit, die Pressekonferenz live in deutscher Sprache unter www.tirol.gv.at/expertenkommission sowie in englischer Sprache unter www.tirol.gv.at/commissionofexperts mitzuverfolgen.

Akkreditierungen

Einlass und Zutritt zur Pressekonferenz haben ausschließlich akkreditierte MedienvertreterInnen. Jede Person, die die Pressekonferenzräumlichkeiten betritt, muss eine bestätigte Akkreditierung vorweisen. Hinsichtlich der Organisation und der aufgrund der strengen Covid-Vorgaben begrenzten räumlichen Kapazitäten bitten wir um eine ehestmögliche und frühzeitige Anmeldung, jedenfalls bis spätestens Donnerstag, 8. Oktober 2020, 16:00 Uhr . Im Zuge der Akkreditierung werden die von Ihnen angegebenen Kontaktdaten gemäß Art. 13 DSGVO bis 28 Tage nach der Pressekonferenz gespeichert, um gegebenenfalls den zuständigen Behörden ein Contact-Tracing schnellst- und bestmöglich zu ermöglichen.

Bitte geben Sie bei der Akkreditierung folgende Informationen bekannt:

Vollständiger Name

Name des Mediums

Funktion: RedakteurIn ODER FotografIn ODER Kamerateam (bitte unterscheiden Sie hier zwischen Kamera ODER Ton)

Ihre Anschrift (privat oder beruflich)

Ihre Telefonnummer, unter der Sie zu erreichen sind



Bitte richtigen Sie diese Angaben bis spätestens Donnerstag, 8. Oktober 2020, 16:00 Uhr , an expertenkommission@tirol.gv.at. Sie erhalten im Anschluss bzw. nach Ende der Anmeldefrist eine E-Mail, in welchem Ihnen die für Sie gültige Einlasszeit genannt wird. Bitte erscheinen Sie jedenfalls pünktlich im genannten Zeitfenster.

Verhalten vor Ort – Sitzplatzzuweisung

Im Zuge der BesucherInnenstromregelungen kommen gestaffelte Anreise- bzw. Einlasszeiten zur Anwendung. Bitte halten Sie sich an das Ihnen und Ihrem Team zugewiesene Zeitfenster.

Beim Betreten/Verlassen der Pressekonferenz bzw. abseits der zugewiesenen Sitzplätze ist ein Mund-Nasen-Schutz verpflichtend zu tragen. Ihre Sitzplatzzuweisung samt Saalplan erhalten Sie vor Ort beim Informations- bzw. Akkreditierungsstand. Auf die Einhaltung der zugewiesenen Sitzplätze ist unbedingt zu achten – ein Sitzplatzwechsel ist nicht möglich. FotografInnen und Kamerateams ist das Verlassen des Sitzplatzes zur Aufnahme von Foto- und Filmmaterial möglich – dabei ist jedenfalls ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und ein Abstand zu anderen Personen von mindestens einem Meter einzuhalten.

Zudem finden im Einlassbereich Fiebermessungen statt, ebenso stehen Desinfektionsspender bereit.



ENGLISH VERSION

Presentation of the report by the Independent Commission of Expert “The Management of the Covid-19-Pandemic Tyrol”





Time: Monday 12 October 2020, 1pm

Venue: Haus der Musik, 6020 Innsbruck, Universitätsstraße 1, Großer Saal

This press conference can be viewed live in German at www.tirol.gv.at/expertenkommission and in English at www.tirol.gv.at/commissionofexperts. The video recording will be made available to media representatives afterwards and the corresponding download link will be sent in good time. The live feed will be made available upon request: please contact expertenkommission @ tirol.gv.at by Thursday 8 October 2020, 4pm for access requests. Please note that requests received later than this will not be considered. Thank you.

The report of the Independent Commission of Experts, “The Management of the Covid-19 Pandemic Tyrol”, is available on 12 October 2020. The Commission members will present the results at the press conference, chaired by Dr. Ronald Rohrer.



Important information for media representatives



Due to the current coronavirus situation, strict compliance with stringent safety, hygiene and distancing rules is required. Should you feel unwell or show signs of illness (flu-like symptoms, suspected symptoms of COVID-19) before the press conference, you may not participate in the press conference for your own and others’ safety. You still have the option of viewing the press conference live in German at www.tirol.gv.at/expertenkommission and in English at www.tirol.gv.at/commissionofexperts.

Accreditations

Only accredited media representatives will be granted access and entrance to the press conference. Everyone entering the press conference premises must present confirmed accreditation. With regard to the organisation and because of the limited spatial capacity due to the strict Covid guidelines, we ask that you register early and as soon as possible, but by Thursday 8 October 2020 4pm at the latest . As part of the accreditation process, the contact data you submit will be stored for up to 28 days after the press conference in accordance with Article 13 GDPR, so that we can enable contact tracing for the relevant authorities as quickly and easily as possible if necessary.

Please provide the following information during accreditation:

Full name

Name of the media

Role: Editor OR photographer OR camera crew (please specify whether camera OR sound)

Your address (personal or professional)

Your phone number at which you can be reached



Please provide this information to expertenkommission @ tirol.gv.at by Thursday 8 October 2020 4pm at the latest. You will then, or after the end of the registration period, receive an email containing the time you should arrive. Please arrive promptly within the time slot specified.

Behaviour on site – seat allocation

We will be applying staggered arrival and admission times as part of visitor flow regulations. Please adhere to the time slot assigned to you and your team.

Masks covering mouth and nose are mandatory when entering/leaving the press conference and when you are not in your allocated seats. You will receive your seat allocation, including a seating plan, on-site from the information and/or accreditation stand. You must sit in your allocated seat – changing seats will not be permitted. Photographers and camera crews may leave their seats to take photos or record videos – however, masks covering mouth and nose are mandatory in this case and you must keep at least one meter away from other people.

In addition, temperature measurements will be taken in the entrance area and sanitizer dispensers will be available.





