Beide Superduelle der Salzburger gegen den FC Bayern, das Heimspiel gegen Atletico und die Spiele gegen Lok Moskau exklusiv bei Sky

Sky präsentiert fünf der sechs Salzburg-Spiele live und exklusiv in voller Länge - zusätzlich alle Auftritte der Salzburger live in der Original Sky Konferenz

Wien (OTS) - Die Auslosung in Nyon bescherte den Salzburgern ein absolutes Traumlos! Wie in der letzten Saison treffen Jesse Marsch & Co. auf den aktuellen Titelverteidiger. Anstatt gegen den FC Liverpool geht es diesmal im österreichisch-deutschen Derby gegen den FC Bayern München mit Superstars wie Robert Lewandowski, Manuel Neuer und David Alaba.



Los geht das Abenteuer UEFA Champions League für die Salzburger am 21. Oktober live und exklusiv auf Sky mit dem Heimspiel gegen den russischen Vizemeister Lok Moskau. Die Mega-Highlights, denen ganz Österreich entgegen fiebert, folgen an den Spieltagen drei und vier ebenfalls live und exklusiv auf Sky! Salzburg empfängt am 3. November die aktuell beste Klub-Mannschaft der Welt, den FC Bayern München. Am 25. November geht es für die Salzburger in München gegen das Starensemble des UEFA Champions League Siegers zur Sache. Eine Woche später, am 1. Dezember, zeigt Sky exklusiv das erneute Kräftemessen der Salzburger mit Lok Moskau. Am letzten Spieltag überträgt Sky live und exklusiv das Duell des österreichischen Serien-Meisters mit Diego Simeones Atletico Madrid. Sky präsentiert in Österreich fünf der sechs Salzburg-Spiele live und exklusiv in voller Länge! Dazu sehen Fußballfans nur auf Sky alle Matches der Salzburger in der Königsklasse live in der Original Sky Konferenz.



Neben den Auftritten der Mannschaft von Jesse Marsch konzentriert sich Sky bei den exklusiven Einzelspielen auf die Duelle zwischen Europas Top-Klubs. Sky überträgt live und exklusiv etwa den Hit Juventus Turin gegen den FC Barcelona und damit das erste Duell der Giganten Ronaldo und Messi seit CR7s Wechsel nach Italien. Zudem dürfen sich Sky Seher auf den Auftritt der von Marco Rose trainierten Gladbacher gegen Real Madrid mit Hazard, Ramos und Co. und den Hit Paris Saint-Germain mit den Weltstars Neymar und Mbappe gegen RB Leipzig mit Marcel Sabitzer und Konrad Laimer live und exklusiv auf Sky freuen.



Sky Abonnenten versäumen kein Tor und kein Highlight der UEFA Champions League Saison 2020/21 in der Original Sky Konferenz.



Die exklusiven UEFA Champions League Einzelspiele der Gruppenphase live auf Sky:



1. Spieltag

Dienstag, 20.10, 21:00 Uhr: Lazio Rom - Borussia Dortmund, Sky Sport Austria 1

Mittwoch, 21.10, 18:55 Uhr: FC Salzburg - Lok Moskau, Sky Sport Austria 1



2. Spieltag

Dienstag, 27.10, 21:00 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Real Madrid, Sky Sport Austria 1

Mittwoch, 28.10, 21:00 Uhr: Juventus Turin - FC Barcelona, Sky Sport Austria 1



3. Spieltag

Dienstag, 3.11, 21:00 Uhr: FC Salzburg - FC Bayern München, Sky Sport Austria 1

Mittwoch, 4.11, 21:00 Uhr: FC Brügge - Borussia Dortmund, Sky Sport Austria 1



4. Spieltag

Dienstag, 24.11, 21:00 Uhr: Paris Saint-Germain - RB Leipzig, Sky Sport Austria 1

Mittwoch, 25.11, 21:00 Uhr: FC Bayern München - FC Salzburg, Sky Sport Austria 1



5. Spieltag

Dienstag, 1.12, 18:55 Uhr: Lok Moskau - FC Salzburg, Sky Sport Austria 1

Mittwoch, 2.12, 21:00 Uhr: Borussia Dortmund - Lazio Rom, Sky Sport Austria 1



6. Spieltag

Dienstag, 8.12, 21:00 Uhr: FC Barcelona - Juventus Turin, Sky Sport Austria 1

Mittwoch, 9.12, 21:00 Uhr: FC Salzburg - Atletico Madrid, Sky Sport Austria 1



Neben den genannten Einzelspielen zeigt Sky an jedem Abend sowohl um 18:55 Uhr als auch um 21:00 Uhr im Rahmen der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore des Wettbewerbs auf Sky Sport Austria 2 live.



Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.at/ucl abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Sky Österreich Fernsehen GmbH

Toni Huemer

+32/1/88021 3152

toni.huemer @ sky.at

www.sky.at