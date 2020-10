AVISO: Wahlkampfabschluss Team HC Strache

Bundesobmann HC Strache, Klubobmann Karl Baron und Generalsekretär Ing. Christian Höbart laden zum großen Wahlkampfabschluss

Wien (OTS) - Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien aus aktuellem Anlass zu folgendem Termin ein:



Wahlkampfabschluss „HC Strache Comeback-Tour“ mit Rede des Spitzenkandidaten und Live-Performance des Wahlkampfsongs „HC IS BACK“



Zeit: Mittwoch, 07. Oktober 2020, ab 16:00 Uhr (Rede des Spitzenkandidaten ca. 17:15 Uhr)

Ort: Viktor-Adler-Markt, 1100 Wien



‚Das Team HC Strache - Allianz für Österreich‘ wird die Pressekonferenz via Livestream auf ihrer Webseite (www.teamhcstrache.at) sowie auf Facebook (www.fb.com/StracheHeinzChristian) übertragen. Eine diesbezügliche Pressemitteilung mit Download-Link des Livestreams wird ggf. nach der Pressekonferenz ausgesandt.

Wir bitten um Verständnis, dass der Zutritt zur Veranstaltung für Medien nur nach vorher erfolgter Akkreditierung möglich ist. Außerdem ersuchen wir um zeitnahe Anmeldung, um die Kamerapositionen zu fixieren. Splitboxen sind zwar verfügbar, jedoch nur in einem begrenzten Umfang vorhanden. Akkreditierungs- und etwaige Interviewwünsche im Anschluss an die Veranstaltung richten Sie bitte unter Angabe Ihres Namens und des Mediums per Mail an roland.hofbauer @ teamhcstrache.at oder telefonisch unter +43 (0)677 623 748 98.



Rückfragen & Kontakt:

Team HC Strache - Allianz für Österreich

Pressekoordinator Roland Hofbauer

+43 (0)677 623 748 98

roland.hofbauer @ teamhcstrache.at

www.teamhcstrache.at