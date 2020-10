VP-Schwarz zum Weltlehrertag: Geben wir unseren Lehrern die benötigte Unterstützung!

Danke für tägliche Arbeit - Klima der Wertschätzung schaffen – Neue Volkspartei Wien fordert Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen an jedem Schulstandort

Wien (OTS) - Angesichts des heutigen Weltlehrertages bedankt sich die Bildungs- und Frauensprecherin der neuen Volkspartei Wien, Sabine Schwarz, bei den Wiener Lehrerinnen und Lehrern für ihre tägliche Arbeit – die insbesondere angesichts der derzeitigen Situation nicht hoch genug wertgeschätzt werden kann. Generell, so Schwarz, müsse man ein Klima schaffen, das dem fordernden Beruf mehr Wertschätzung entgegenbringt – hier gibt es noch einiges zu tun. „Es ist bekannt, dass die Schule und damit die Lehrerinnen und Lehrer immer mehr Aufgaben – auch gesellschaftliche – übertragen bekommen. Der Lehrerberuf ist nach wie vor weiblich - in den Volksschulen sind knapp 90 Prozent Frauen“, so Schwarz weiter. Damit waren diese in den letzten Monaten oft mehrfach belastet – durch die Situation, aber auch privat als selbst betroffene Mütter.

„Es braucht endlich mehr Unterstützung an den Schulen, damit sich Lehrer wieder ihrer ursprünglichen Aufgabe widmen können. Dank Bildungsminister Faßmann wurden hier bereits erste Schritte gesetzt, um Lehrer und Direktoren von Verwaltungsaufgaben zu entlasten“, so Schwarz. Bis zu 1000 Langzeitarbeitslose und Wiedereinsteiger entlasten mit September Direktoren und Pädagogen in der Verwaltung. Diese Angebote müssen ausgebaut werden. Zudem braucht es an jedem Schulstandort einen Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen. „Hier ist die Stadt Wien leider seit Jahren säumig. Gerade die letzten Monate haben gezeigt, was unsere Lehrerinnen und Lehrer zu leisten im Stande sind – wir sollten den heutigen Tag daher dazu nutzen, ihnen Danke zu sagen“, so Schwarz, die abschließend ihre Forderung nach einem Anreizsystem für Lehrer in Wien erneuert - damit es gerade in Wien gelingt, ausreichend Menschen für diesen Beruf zu begeistern. Vorstellbar wäre etwa Unterstützung bei der Suche nach einer Wohnung und einem Kindergartenplatz.

