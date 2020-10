*SZENE Waldviertel FESTIVAL’20 startet in den Herbst

Horn/Wien (OTS) - Nach einer erfolgreichen Eröffnung in Horn startet das Theaterfestival mit einem Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und tourt damit quer durch das Waldviertel. Bespielt werden Horn, Raabs, Thaya, Groß-Siegharts und Irnfritz bis 07.Dezember.

Für den Oktober hält Festivalleiter Stephan Rabl ein Programm mit Theater, Tanz, Konzerten, aber auch Schokolade für das Waldviertel bereit. Zunächst zu sehen auf Tour: die neuesten Stücke von Regisseur Holger Schober: die berühmte Holzpuppe „Pinocchio (6+)“, der bekannteste Schiffbrüchige der Weltliteratur „Robinson Crusoe (6+)“ und die Comedy-Show „Herr Rolf der Werwolf“ in Raabs (10.10.), Horn (17.10.), Gr. Siegharts (24.10.), Thaya (7.11.) und Irnfritz (14.11.).

Von 16. bis 18.10. wird der campus Horn ein Wochenende lang zum Zentrum des Festivals: bei „Chocolat" werden regional handgefertigte Pralinen, verbunden mit Cello, Harfe, Gesang und Tanz verköstigt. Außerdem zu sehen: Chanson-Show „Amour Fou“ (österreichischer Musiktheaterpreis 2020), ein Cross-Over von Musik, Literatur und Theater und die Familienstücke „Alltag (2+)“ und „Vergesst Zwerg Nase (8+)“; Am 31. 10. wird in Horn für Musik gesorgt: Singer-Songwriter Bryan Benner hostet den Late-Night-Liederabend mit 3 Konzerten. Das vollständige Programm ist unter www.szenewaldviertel.at zu finden.

SICHERES KULTURERLEBNIS

*SZENE Waldviertel will seinen Besucher*innen ermöglichen, auch in unsicheren Zeiten sichere Kultur genießen zu können. Mit einem Präventionskonzept, das mitunter die Registrierung der Gäste, Sitzplatzzuweisung und Mund-Nasen-Schutzpflicht sowie Abstandsregeln bedeutet, stellt das Team des Festivals einen reibungslosen Verlauf sicher. Festivalleiter Stephan Rabl möchte so mit den Besucher*innen gemeinsam in einen sicheren und phantasievollen, kulturellen Herbst gehen.

