Hammerschmid: LehrerInnen stellen tagtäglich sicher, dass unsere Kinder nach den Sternen greifen können

SPÖ–Bildungssprecherin zum WeltlehrerInnentag

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid nützt den heutigen WeltlehrerInnentag, um auf die zentrale Rolle von PädagogInnen für unsere Gesellschaft hinzuweisen: „Kaum ein anderer Beruf hat solch einen tiefgreifenden Einfluss auf unser gesamtes Leben. LehrerInnen legen das Fundament für den Bildungs- und Berufsweg aller. Ich persönlich kann mich noch gut erinnern, dass mich viele LehrerInnen motiviert und unterstützt haben, meine Potentiale zu entfalten und auf mich zu vertrauen. Dafür bin ich ihnen noch heute zutiefst dankbar.“ ****

„Der Erfolg unseres Schulsystems wird in weiten Teilen von PädagogInnen getragen. Besonders auch während des Lockdowns haben Eltern gesehen und gespürt, welche Leistungen sie tagtäglich erbringen.“ Sie fügt hinzu: „Daher ist es uns ein zentrales Anliegen, dass LehrerInnen in Österreich die besten Bedingungen für ihre Arbeit vorfinden. Das fängt bei der Ausbildung an, die sie so gut wie möglich auf die Herausforderungen im Beruf vorbereiten muss, und geht weiter zur Ausstattung an den Schulen – Stichwort Arbeitsplatz, Digitalisierung – und Unterstützungspersonal.“ (Schluss) bj/sd

