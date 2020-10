Queer Dance im Gemeindebau fördert die Akzeptanz und das Miteinander

Queere Tanzveranstaltung coronabedingt abgesagt, stattdessen Umfrage über Homosexualität, Gewalt und Diskriminierung in Simmering

Wien (OTS) - Die für den 3. Oktober 2020 geplante Veranstaltung von Queer Dance im Gemeindebau musste aufgrund der aktuellen COVID19-Situation abgesagt werden. In einer über Facebook durchgeführten Umfrage wurde den angemeldeten TeilnehmerInnen und anderen interessierten Personen die Möglichkeit eines Meinungsaustausches gegeben.

38,5% der Befragten haben bereits einmal an einer der fünf Queer Dance im Gemeindebau-Veranstaltungen teilgenommen. Über 60% gaben als Grund ihrer Teilnahme jeweils an, sich mit Freunden zu treffen bzw. neue Menschen kennenzulernen. Für 53,1% stand die beim Queer Dance erfahrene Wertschätzung und Akzeptanz im Vordergrund.

Abgefragt wurden weiters die Meinungen zur Gleichbehandlung von LGBTIQ-Personen in Simmering: hier gibt es einen ziemlichen Gleichstand, wonach sich Heterosexuelle ebenso wie Nicht-Heterosexuelle wertgeschätzt und integriert fühlen und mit dem jeweiligen Angebot zufrieden sind.

Aber auch das Miteinander bzw. dessen Veränderung im Bezirk Simmering zur Coronazeit wurde abgefragt: 45% beobachteten einen Anstieg bei Nachbarschaftshilfen, 19% bemerkten einen Anstieg an Gewaltakten und 17% an Diskriminierung. Hier erhalten die politischen Verantwortlichen in Simmering von 68% einen ganz klaren Auftrag zur Abhaltung kultureller Veranstaltungen zur Förderung des Miteinanders der BewohnerInnen und mehr Aufklärung über LGBTIQ (55%).

Karin Erhart, Vorsitzende des Vereins Queer Dance im Gemeindebau: „Ich freue mich sehr, dass Queer Dance im Gemeindebau so positives Feedback erhalten hat. Wir wurden in unserem Anliegen bestätigt, einen Beitrag zur Akzeptanz in Simmering, unabhängig von Aussehen oder sexueller Orientierung, zu leisten. Genau dieses Gefühl möchten wir vermitteln. Die Kommentare in der Umfrage geben uns viel Kraft für künftige Events.“

Isabella Willrader, Vorsitzende der SoHo Simmering: „Fast 40% der Befragten schätzen die Regenbogenfahne als Zeichen der Gleichbehandlung. Die SoHo Simmering und der Verein Queer Dance im Gemeindebau konnten dazu kürzlich die Umsetzung einer langjährigen Forderung erreichen: im Bezirksparlament wurde mehrheitlich beschlossen, dass das Gebäude der Simmeringer Bezirksvorstehung ab sofort mit der Regenbogenfahne beflaggt wird.“

Christina Gabriel, Obfrau von Gays Cops Austria: „Sehr aussagekräftig finde ich, dass für 90% Veranstaltungen wie der Queer-Dance zur Akzeptanz von LGBTIQ-Personen beitragen. Aus Sicht der Prävention wäre eine Unterstützung durch den Bezirk sowie eine Ausweitung auf andere Bezirke wünschenswert.“

An der vom Research Bureau Edda Mogel ausgearbeiteten Umfrage nahmen zwischen 23. und 30. September 2020 83 Personen teil. Als Dankeschön wurde unter allen TeilnehmerInnen ein Gutschein für ein Candle-Light-Dinner an einem besonderen Ort für zwei Personen verlost, der an die Gewinnerin Frau Michaela Reith aus Wien-Simmering überreicht wird.

Soho Simmering

Die SoHo Simmering ist die Themensektion der SPÖ Simmering für Gleichberechtigung und Chancengleichheit von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Inter- und Transpersonen sowie Heterosexuellen in der Wiener Vorstadt.

https://www.facebook.com/SOHO.Sektion11

Queer Dance im Gemeindebau

Der Verein Queer Dance im Gemeindebau will die Menschen in Simmering - über alle Generationen und über alle politischen, kulturellen und ethnischen Grenzen hinweg - zusammenbringen und damit unsichtbare Schranken im Miteinander abbauen.

Queer Dance im Gemeindebau wurde als Tanzveranstaltung konzipiert, die das Thema LGBTIQ in die Außenbezirke und damit neues Leben in den Gemeindebau bringt, und eine unglaublich positive Dynamik von Toleranz, Sichtbarkeit, Stolz und Freude auslöst und auch erlebt.

https://www.facebook.com/QueerDanceImGemeindebau/

