Einsatz von ausländischen Söldnern in den Kämpfen in Berg-Karabach durch Armenien

Wien (OTS) - Das aserbaidschanische Außenministerium hat heute in einer Pressesendung (https://mfa.gov.az/en/news/6916/view) mitgeteilt, dass nach Informationen, die der aserbaidschanischen Seite zur Verfügung stehen, einschließlich Informationen aus offenen Medien, bereits Tausende von ethnischen Armeniern aus Syrien, dem Libanon, Russland, Georgien, Griechenland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Ländern in den Kämpfen in Berg-Karabach seitens von Armenien eingesetzt werden bzw. im Prozess für die Stationierung in den besetzten Gebieten von Aserbaidschan sind.

Laut den griechischen Medien sind neben Armenier aus Griechenland, auch mehrere ehemalige Militärangehörigen von Griechenland bereit sind, gegen Aserbaidschan zu kämpfen. Ein 39-jähriger ehemaliger Unteroffizier der griechischen Armee, der Kampferfahrungen in Kosova und Afghanistan hat, hat in einem Telefongespräch mit der Reporterin von Sputnik Hellas Ioanna Kleftogianni bestätigt, dass er zusammen mit 500-800 Griechen nach Berg-Karabach gehen wird, um „seine christlichen armenischen Brüdern“ zu helfen, obwohl er "100% Grieche" ist.

Die armenische Regierung und Diaspora-Organisationen fordern in Drittländern die Diaspora-Mitglieder auf, sich rasch bewaffneten Einheiten Armeniens in den besetzten Gebieten Aserbaidschans anzuschließen. Darüber hinaus sammeln bestimmte Diaspora-Organisationen, die als Wohltätigkeitsorganisationen oder NGOs getarnt sind, Spenden für die bewaffneten Einheiten Armeniens, die an den Angriffen gegen die Zivilbevölkerung Aserbaidschans beteiligt sind.

Das aserbaidschanische Außenministerium erinnert daran, dass gemäß der Resolution 2178 (2014) des UN-Sicherheitsrates „Personen, die in einen Staat reisen, der nicht der Staat ihrer Ansässigkeit oder Staatsangehörigkeit ist, um terroristische Handlungen zu begehen, zu planen, vorzubereiten oder sich daran zu beteiligen oder Terroristen auszubilden oder sich zu Terroristen ausbilden zu lassen, einschließlich im Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten, werden als „ausländische Terroristen“ eingestuft.

Gemäß der oben genannten Resolution und der Resolution 2396 (2017) des UN-Sicherheitsrates, die gemäß der Charta der Vereinten Nationen rechtsverbindlich sind, müssen die UN-Mitgliedstaaten die Bewegung von Terroristen und terroristischen Gruppen durch wirksame Maßnahmen verhindern und notwendige Strafmaßnahmen im Rahmen ihrer Strafgesetzgebung ergreifen.

Armenien und armenische Diasporaorganisationen tragen die internationale rechtliche Haftung für die Organisation solcher terroristischen Aktivitäten gegen Aserbaidschan und gegen seine Zivilbevölkerung.

