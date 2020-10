card complete zum Ableben von Walter Nettig

Trauer um ehemaligen Vorsitzenden des Aufsichtsrats

Wien (OTS) - Senator Kommerzialrat Professor Walter Nettig starb unerwartet am Dienstag, den 29. September 2020, in Wien. Der österreichische Unternehmer und u. a. ehemalige Präsident der Wirtschaftskammer Wien wurde am 7. Juni 1935 in Wien geboren. Viele Jahre, von 2001 bis 2013, war Nettig bei der VISA-SERVICE Kreditkarten AG, heute card complete Service Bank AG, im Aufsichtsrat tätig – zuletzt als dessen Vorsitzender.

„Mit Walter Nettig verbinden wir von card complete viele gemeinsame, erfolgreiche Jahre. Mit seinem Tod verlieren wir nun eine beeindruckende Persönlichkeit mit großem Wissen, Herzblut und steter Verantwortungsbereitschaft. In Anerkennung seiner außerordentlichen Verdienste und seines herausragenden, langjährigen Einsatzes für unser Unternehmen sind wir Walter Nettig zu großer Dankbarkeit verpflichtet“, zeigen sich Aufsichtsrat, Vorstand und Betriebsrat im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der card complete Service Bank AG zutiefst betroffen.

„Unsere tief empfundene Anteilnahme gilt seiner ganzen Familie“, so der Aufsichtsrat, Vorstand und Betriebsrat abschließend.

Über card complete

Die card complete-Gruppe, bestehend aus der card complete Service Bank AG und der DC Bank AG, ist mit rund 1,3 Mio. Karteninhabern und einem flächendeckenden Netz von Akzeptanzstellen die Nummer 1 am heimischen Kreditkartenmarkt. Der einzige österreichische voll integrierte Karten-Komplettanbieter vereint alle Elemente des bargeldlosen Zahlens – von der Produktentwicklung über Akzeptanzgeräte bis zu Abwicklungssystemen – unter einem Dach und bietet Karteninhabern und Akzeptanzpartnern ein Höchstmaß an Sicherheit und Service in allen Belangen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs.

Seit über 30 Jahren prägt die card complete die Entwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in Österreich maßgeblich mit. Über die card complete Service Bank AG werden Karten der Marken Visa und Mastercard ausgegeben – Visa, V PAY, Mastercard, Maestro, JCB und UnionPay werden akzeptiert. Die seit 2015 zur Gruppe gehörende DC Bank AG bietet sämtliche Kreditkartenprodukte der Marke Diners Club an. Zur card complete Gruppe zählen außerdem die KSG Karten- Verrechnungs- und Serviceges.m.b.H und die DC elektronische Zahlungssysteme GmbH.

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner

Barbara Puhr-Gall

0660 9977550

b.gall @ eup.at