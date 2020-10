SPÖ-Hernals: Freibad Jörgerbad wird erweitert – mehr Platz für Badegäste und Familien!

Damit wird es ab Mai 2021 im Zentrum des 17. Bezirks ein neues und attraktives Freizeitangebot geben

Wien (OTS/SPW) - Das Jörgerbad ist seit mehr als 100 Jahren in eine beliebte Badeanstalt in Hernals. Seit der Integration des ehemaligen Kinderfreibades Pezzlpark in den 1970er-Jahren verfügt das älteste bestehende Wiener Hallenbad auch über einen Freibereich. Dieser Freibereich wurde durch die corona-bedingte Schließung der Wiener Hallenbäder heuer erstmals als Freibad Jörgerbad eigens geöffnet und erfreute sich unter der Hernalser Bevölkerung regen Zuspruchs. Von 29. Mai bis Saisonende Mitte September kamen 12.400 Badegäste und genossen neben der Sonne auch ein großes beheiztes Schwimmbecken, Liegen und die Verpflegung durch einen Imbiss.****

Nun soll das neue Freibad Jörgerbad als Angebot für die Sommersaison nachhaltig im Bezirk etabliert werden und wird dafür bis zur nächsten Saison deutlich aufgewertet und erweitert. Durch die Einbeziehung des Vorbereichs entlang der Jörgerstraße und eine Verbreiterung des Bades entlang der Rötzergasse wird die Liegewiese um rund 450 m2 vergrößert. Das bedeutet eine Erweiterung der Liegefläche um 50 Prozent. Dabei werden die hier bereits existierenden Bäume als Schattenspender in den erweiterten Bereich des Bades mit einbezogen und die derzeit mit Asphalt versiegelten Flächen als Wiese für die Badegäste neugestaltet.

„Das Jörgerbad hat nicht nur eine lange Tradition, sondern ist auch ein wichtiger Teil des Freizeitangebotes im Bezirk und bietet ideale Bedingungen für das Schulschwimmen“, betont Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky und fügt hinzu: „Deshalb ist es uns wichtig, dieses Angebot auch laufend auszubauen!“

Mit dem Einbau von Rampen, neuem Treppenlift (zwischen Hallen- und Freibad) und einem neuen Pool-Lift wird das Bad auch für körperlich beeinträchtigte Personen gut nutzbar gemacht. Durch die Verlegung des Imbisses an einen geeigneteren Standort im Bad wird im hinteren Teil des Freibades Jörgerbades ein neuer Wasserspielplatz für Kinder geschaffen.

Bezirksvorsteherin Dr.in Ilse Pfeffer: „Ich freue mich sehr über das neue Hernalser Freibad, das ab Mai 2021 für Kinder, Familien und Schwimmbegeisterte im Zentrum des 17. Bezirks in den Sommermonaten ein neues und attraktives Freizeitangebot schaffen wird.“ (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien