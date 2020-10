Hilfswerk Kärnten lud zur offiziellen Eröffnung der „KinderStadt Klagenfurt“

Flexible kurzfristige Kinderbetreuung ohne Voranmeldung

Wien (OTS) - Die KinderStadt Klagenfurt im Rauscherpark ist ein gemeinsames Projekt des Hilfswerks Kärnten mit der Stadt Klagenfurt und bietet kurzfristige und flexible Betreuung für Kinder ab zwei Jahren an, auch außerhalb der Öffnungszeiten regulärer Kindergärten und Horte. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Für Berufstätige, deren Kinder in Klagenfurt einen städtischen Kindergarten/Hort/Schulische Nachmittagsbetreuung besuchen und die eine Kinderbetreuung über die Öffnungszeiten einer dieser Einrichtungen hinausgehend benötigen, besteht zudem die Möglichkeit, das Kind von einer Mitarbeiterin der KinderStadt abholen zu lassen. Dieses Service ist kostenlos. Neben der KinderStadt beherbergt die Einrichtung im Rauscherpark auch noch eine alterserweiterte Kindergartengruppe mit 20 Kindern.

Im März diesen Jahres konnte der neue Standort im Rauscherpark in Betrieb genommen werden.

Das Design der KinderStadt stammt von Alexander Mann, Firma pixapo GmbH.

Die Zaunsäulen wurden von Künstlerin Marie Theres Andonava gestaltet.

Anlässlich der heutigen offiziellen Eröffnung strich Hilfswerk Kärnten Präsidentin Elisabeth Scheucher-Pichler die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Stadt Klagenfurt hervor: „Die KinderStadt ist ein österreichisches Vorzeigeprojekt und eine wichtige Unterstützung für Familien. Flexible Kinderbetreuung spielt heute eine große Rolle, deshalb sind unsere Hilfswerk Kinderbetreuungseinrichtungen auch ganzjährig geöffnet. Neben unseren Kindergärten und Kindertagesstätten bietet das Hilfswerk Kärnten auch Mobile Kinderbetreuung an Tagesrandzeiten im eigenen Zuhause an. Zudem kooperieren wir mit Firmen und betreuen Kinder von Mitarbeiter/-innen im eigenen Unternehmen.“

Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz, die die KinderStadt Klagenfurt offiziell eröffnete, bedankte sich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk Kärnten, sie betonte die Einzigartigkeit des Projektes KinderStadt – eine flexible stundenweise Kinderbetreuung im Zentrum der Stadt mit der Besonderheit des weitläufigen und wunderschönen Gartens und lobte das neue Konzept mit noch mehr In- und Outdoorspielmöglichkeiten

Auch Vizebürgermeister Wolfgang Germ. Kindergartenreferent Stadtrat Franz Petritz und Familienreferent Stadtrat Markus Geiger bedankten sich ebenso für die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen dem Hilfswerk Kärnten und der Stadt Klagenfurt.



Öffnungszeiten

Montag bis Freitag von 8:00 bis 20:00 Uhr,

Samstag von 8:45 bis 12:45 Uhr



Die KinderStadt ist ganzjährig geöffnet und bietet ein buntes Programm, das monatlich wechselt. Dabei ist es dem Hilfswerk wichtig, dass während der Betreuungszeit auch Werte vermittelt werden. In der pädagogischen Arbeit werden Themen wie Gesundheit, Ernährung, Bewegung etc. altersgerecht und spielerisch eingebaut und auch Kreativität und Sprache gefördert.

Eine Betreuungsstunde kosten 3,50 Euro.



Kinderbetreuungsangebote des Hilfswerk Kärnten

Nähere Informationen zum umfassenden und weitreichenden Kinderbetreuungsangebot des Hilfswerk Kärnten findet man unter www.hilfswerk.at/kaernten/kinder-bildung-betreuung





