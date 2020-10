Keller & Partner Patentanwälte AG und Schneider Feldmann AG Patent- und Markenanwälte auf dem Weg zu Keller Schneider Patent- & Markenanwälte AG

Bern/Zürich (ots) - Ob Patente, Marken, Urheberrechte, Designrechte, Know-how, lizenzierbare Verfahren, Konzepte, Rezepte oder Datenbanken: Geistiges Eigentum ist im 21. Jahrhundert einer der bedeutendsten strategischen Wettbewerbsfaktoren. Um Unternehmen künftig noch besser beim Schutz ihres geistigen Eigentums unterstützen zu können, streben die beiden Schweizer Kanzleien Keller & Partner Patentanwälte AG und Schneider Feldmann AG die Fusion an. Im Rahmen einer engen Kooperation treten sie seit Mitte September gemeinsam unter dem Namen Keller Schneider Patent- und Markenanwälte auf. Mit der bevorstehenden Fusion wird Keller Schneider zu einer der größten Kanzleien der Schweiz.

Zusammen mit der zur Gruppe gehörenden K&P Patentanwaltsgesellschaft mbH bündeln die erfolgreichen Kanzleien an den Standorten in Bern, Zürich, Winterthur, München und Mindelheim ihr vielfältiges Know-how und bilden mit einem Team aus insgesamt 19 Patent- und Markenanwälten eine echte Größe auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. Sie können anwaltliche Unterstützung für die Schweiz, Deutschland und Europa aus einer Hand bieten. Keller Schneider verfolgt dabei den Ansatz, die Kunden aus einer unternehmerischen Perspektive mit Sicherheit, Kompetenz und Vertrauen zu beraten und durch den Schutz des geistigen Eigentums sowie optimierter IP-Strategien die Unternehmenswerte und den Erfolg ihrer Kunden langfristig zu erhöhen.

Breite Expertise verhilft Kunden zum Erfolg

Die Patentanwälte der Keller Schneider sind durch den Hochschulabschluss in einem naturwissenschaftlichen oder technischen Fach Experten auf zahlreichen Gebieten und besitzen eine hohe Kompetenz in unterschiedlichen Fachbereichen. Dank langjähriger Mandate haben sie zusätzliches Spezialwissen in den verschiedenen Branchen wie Chemie, Biotechnologie, ICT, Elektrotechnik oder Maschinen- und Anlagenbau erworben und können die Probleme und Herausforderungen, vor denen ihre Kunden heutzutage stehen, daher richtig einordnen und praxisorientierte Lösungen anbieten.

Bei Keller Schneider recherchieren die erfahrenen Markenanwälte nicht nur national und international für ihre Kunden nach Marken - ob zum Beispiel eine Ähnlichkeit oder Identität vorliegt -, sondern überwachen die Marken auch vollelektronisch in ausgewählten Ländern.

Die erfahrenen Marken- und Patentanwälte führen weltweit Patent-, Marken- und Designanmeldungen bei den nationalen Ämtern durch, erledigen alle Registrierungsformalitäten sowie Amtsbescheide im Prüfungsverfahren und vertreten das geistige Eigentum ihrer Kunden bei Bedarf auch vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE), dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO), dem Europäischen Patentamt (EPA) und dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO).

Ganzheitlicher Ansatz im Fokus der Arbeit

Für die Kunden ergeben sich aus der Fusion zahlreiche Vorteile, denn durch die gebündelte Kompetenz im Bereich Marken, Designs, Lizenzen und Patente und die internationale Ausrichtung können die jeweiligen Herausforderungen noch effizienter und wirkungsvoller bearbeitet werden. Bei Keller Schneider werden die Kunden aufgrund der hohen Expertise ganzheitlich, sowohl in den klassischen IP-Schutzrechten Patente, Design und Marken als auch in Bezug auf "IP-Verträge" wie Lizenz- und Entwicklungszusammenarbeitsverträge, betreut und umfassend beraten.

Das Ziel der Arbeit von Keller Schneider ist es dabei immer, den Kunden nicht nur rechtliche Bausteine zu bieten, sondern Lösungen für unternehmerische Aufgaben und besondere Herausforderungen zu liefern. In der neuen Formation setzen dies die Anwälte von Keller Schneider mit höherer Schlagkraft zum Erfolg für ihre Kunden um.

Über Keller Schneider Patent- und Markenanwälte AG (Bern/Zürich)

Keller Schneider (www.kellerschneider.com) sind Experten für alle Fragen rund um geistiges Eigentum. Wo innovative Unternehmen neue Wege gehen, liefert Keller Schneider vorausschauende und praktische Lösungen für Klarheit, Sicherheit und Erfolg. Zu den Kunden gehören international tätige Konzerne, Unternehmen aus dem Mittelstand und Start-ups, die mit ihren innovativen Ideen die Wirtschaft voranbringen.

