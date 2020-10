Sidl vertritt NÖ in neuem EU-Krebsausschuss

SPÖ-EU-Abgeordneter fordert genaue Analyse der Umweltfaktoren zur besseren Krebs-Bekämpfung

St. Pölten (OTS) - Das EU-Parlament hat die Einsetzung einiger Sonderausschüsse zu wichtigen Themen beschlossen, darunter auch der Sonderausschuss zur Krebsbekämpfung. Mit dabei ist mit SPÖ-EU-Abgeordneten Günther Sidl auch ein Vertreter aus Niederösterreich. „Praktisch jede österreichische Familie hat schon eigene, leidvolle Erfahrungen mit Krebserkrankungen gemacht – und die Zahl der Erkrankungen steigt noch immer. Die EU muss jetzt handeln und konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebs ergreifen“, weist Sidl auf die nach wie vor steigende Anzahl an Neuerkrankungen hin, die alleine in Österreich bei über 40.000 Fällen pro Jahr liegt. In Niederösterreich stiegen in den letzten 10 Jahren ab 2007 die Neuerkrankungen um rund 16 Prozent an. Bei Männern gab es ein Plus von 13,5 Prozent und bei Frauen gar einen Anstieg von 19,2 Prozent. In Europa sterben jedes Jahr 1,4 Millionen an den heimtückischen Krebserkrankungen.

Der Sonderausschuss soll mögliche Maßnahmen der EU sondieren, die zur Vorbeugung und Bekämpfung von Krebs beitragen können. „Neben der besseren Unterstützung der Krebs-Forschung auf allen Ebenen, müssen wir uns auch ansehen, welche Umwelteinflüsse zu Krebserkrankungen führen und diese Gefahrenquellen für unsere Gesundheit bereinigen“, erklärt Sidl, der etwa auf die schädlichen Folgewirkungen von Pestiziden hinweist: „Wir müssen endlich verstehen, dass alles was wir an Giften in die Natur ausbringen sich letztlich auch in unserem Körper wiederfindet und auch Krankheiten auslösen kann. Gerade deshalb brauchen wir einen ganzheitlichen Ansatz, um den Krebs mit vereinten Kräften zu besiegen.“

