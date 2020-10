Neu nach Umbau: Traumhafte Einrichtungsideen bei kika Ansfelden

Ansfelden/St. Pölten (OTS) -

Neugestaltete „Trends by kika“-Abteilung

Große Markenvielfalt für jedes Budget

Sensationelle Eröffnungsangebote und großes Gewinnspiel

Gute Nachrichten für alle Möbelfans in Oberösterreich: Das neugestaltete kika-Einrichtungshaus in Ansfelden wurde soeben feierlich eröffnet und bietet nun einzigartige Wohnwelten für jeden Geschmack und jedes Budget. Für Kunden gibt es spezielle Eröffnungsangebote sowie zwei Ford Pumas zu gewinnen.

„Wir freuen uns, dass wir nach den beiden Leiner Häusern in Vösendorf und Salzburg nun das kika Einrichtungshaus in Ansfelden fertigstellen konnten. Kundinnen und Kunden erwartet hier eine völlig neue Art der Möbelpräsentation, die jedes Einrichtungsherz höherschlagen lässt“ , stellt Reinhold Gütebier, Geschäftsführer von kika/Leiner, zufrieden fest. Das österreichische Traditionsunternehmen setzt damit seinen ambitionierten Investitionskurs fort und stellt die beiden Möbelmarken nach der Übernahme vor zwei Jahren auf stabile Beine. „Kunden erwarten heute viel mehr von Einrichtungshäusern als nur Möbel. Mit unserem neuen Konzept werden wir diesen Ansprüchen gerecht und liefern unseren Kunden eine Vielzahl an Ideen, wie sie ihr Zuhause noch schöner machen können.“

Geballte Beratungskompetenz in der Region

Ob Wohn-Einsteiger, Großfamilie oder Single - das Sortiment bei kika lässt keine Wünsche mehr offen. Damit die neuen Möbel in den eigenen vier Wänden auch richtig zur Geltung kommen, stehen die kika-MitarbeiterInnen bei der Planung Schritt für Schritt zur Seite. Jürgen Stieglitz, Geschäftsleiter von kika Ansfelden: „Die Kundenberatung ist für uns besonders wichtig, denn damit heben wir uns vom Mitbewerb ab. Unsere Einrichtungsberater werden laufend geschult und kennen so die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden sowie die neuesten Trends.“ Besonders oft wird das Know-how des kika-Ansfelden-Teams bei der Planung von Küchen in Anspruch genommen. „Unsere Küchenprofis wissen, wie man jede Menge Stauraum aus kleinen Räumen holt, wo Lichtquellen wichtig sind und welche Oberflächen und Materialien besonders langlebig sind. Diese Expertise trägt wesentlich dazu bei, dass unsere Kunden mit ihren Möbeln lange zufrieden sind.“ Viele der ausgestellten Einrichtungsgegenstände können sofort mitgenommen oder aber in 24h bequem vor die Haustüre geleifert werden.

Trends, Trends, Trends

Die neugestaltete „Trends by kika“ Abteilung, ein modernes Küchenstudio sowie das neue Matratzen-Studio sind nur einige der Highlights. Auf Kunden warten Möbel in vielen verschiedenen Einrichtungsstilen und jede Menge Wohnaccessoires, die ein Zuhause erst so richtig gemütlich machen. In den einzelnen Abteilungen wird gezeigt, wie man Möbel und Deko-Objekte kombinieren kann. Das soll Kunden inspirieren und die Vorstellungskraft bestmöglich unterstützen. Vielfältige Marken in verschiedenen Preiskategorien schaffen ein Angebot, bei dem wirklich jeder Wohntraum in Erfüllung geht.

Eröffnungsfeier mit großem Gewinnspiel

Die Eröffnung nach Umbau feiert kika Ansfelden mit vielen tollen Angeboten und einem großen Gewinnspiel. Auf den Einkauf gibt es minus 25 Prozent vom bisherigen Verkaufspreis (Ausnahmen auf kika.at), beim Glücksrad ist jeder Dreh ein Gewinn. Selbstverständlich werden am Eröffnungswochenende wie auch an jedem anderen Tag sämtliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um die Ausbreitung der COVID-19-Pandemie zu verhindern. Aufgrund der Größe des Einrichtungshauses gibt es ausreichend Platz für Kunden, um den notwendigen Sicherheitsabstand einzuhalten.

