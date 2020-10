„Mein Lebensberg – Sepp Forcher und der Großglockner“ am 3. Oktober in ORF 2

Wien (OTS) - „Der Großglockner ist mein Lebensberg“, sagt Sepp Forcher. Insgesamt 32 Mal hat er ihn bestiegen, zum ersten Mal vor 70 Jahren. Es sind prägende Erlebnisse und eine besondere Geschichte, die Sepp Forcher mit dem Großglockner verbinden, seine Erinnerungen ziehen sich über einen ganzen Lebensabschnitt. Am Samstag, dem 3. Oktober 2020, teilt er diese um 20.15 Uhr in ORF 2 in „Mein Lebensberg – Sepp Forcher und der Großglockner“ mit dem Publikum.

Sepp Forcher: „Wenn ein alter Baum umgeschnitten wird, zählt man die Jahresringe. Daraus lässt sich seine Lebensgeschichte ablesen. Mich hat man zwar noch nicht umgeschnitten, aber die meisten Inhalte meiner Jahresringe sind mir noch gegenwärtig. Am stärksten geprägt haben mich die Berge und ganz besonders der Großglockner, in dessen Königreich ich meine Helli kennen gelernt habe. Was braucht es noch mehr, um den Begriff Lebensberg zu definieren?“

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Lieber, sehr geehrter Sepp Forcher, Sie haben in Ihrem ‚Klingenden Österreich‘ in 200 Ausgaben Ihre Liebe zur Volksmusik, zur Natur und zum heimischen Brauchtum an unser Publikum in Ihrer unvergleichlichen, immer authentischen Art und Weise weitergegeben. Es freut mich ganz besonders, dass Sie nach der letzten Sendung im März nun in einer neuen Produktion die Zuschauerinnen und Zuschauer an Ihren ganz persönlichen Erinnerungen an den Großglockner – Ihren Lebensberg – teilhaben lassen. Dafür danke ich Ihnen, Ihrer Frau Helli und allen, die diese Produktion ermöglicht haben.“

Gerhard Koch, Landesdirektor ORF Steiermark: „Sepp Forcher ist DER große Geschichtenerzähler Österreichs im Fernsehen, der den Blick der Menschen auf die Besonderheiten unseres Landes im Großen und Kleinen lenkt. Nach rund dreieinhalb Jahrzehnten erfolgreicher TV-Präsenz und mit neun Jahrzehnten Lebenserfahrung erzählt er uns nun die Geschichte seines Lebensbergs – über die kraftvolle und berührende Verbundenheit mit dem Großglockner. Wir danken ‚unserem‘ Sepp für sein Wirken, seine Leidenschaft und vor allem auch für seine tiefe Verbundenheit mit dem ORF und freuen uns mit dem Fernsehpublikum auf eine einzigartige Hauptabendsendung: Zwei Wahrzeichen Österreichs im Dialog – der höchste Berg und die TV-Legende.“

„Mein Lebensberg – Sepp Forcher und der Großglockner“ am 3. Oktober in ORF 2

Als Träger ging Sepp Forcher täglich mit einer Durchschnittslast von 60 Kilo von der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe drei Stunden zur Oberwalderhütte. Hier lernte Sepp Forcher auch seine Helli kennen, 1952 erklomm das zukünftige Ehepaar erstmals gemeinsam den Gipfel des höchsten „Österreichers“. Knapp sieben Jahrzehnte später begibt sich Sepp Forcher auf eine filmische Reise ins Gebiet des Großglockners und der Hohen Tauern. Im Käfertal bei Ferleiten beginnt sein Weg. Die Großglockner Hochalpenstraße, deren Spatenstich im Geburtsjahr von Sepp Forcher erfolgte, Fuscher Törl, die Edelweißspitze, das Hochtor, der Margaritzenstausee, die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, der Gamsgrubenweg, die Pasterze und schließlich die Oberwalderhütte sind u. a. weitere Stationen der ORF-2-Hauptabendsendung, bei denen er Einblicke in den einzigartigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere, die Hochblüten von Kunst und Natur, die Eis- und Wasserwelt gibt. Und bei denen Sepp Forcher – auch gemeinsam mit seiner Helli − über die große Bedeutung des Großglockners für ihn erzählt: Damals Sehnsuchtsberg, zeitweise Schicksalsberg und heute Lebensberg.

„Mein Lebensberg – Sepp Forcher und der Großglockner“ ist eine Produktion des ORF Landesstudio Steiermark. Regie führte Elisabeth Eisner.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at