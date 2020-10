Zu viele Unsicherheiten sind hausgemacht

200 Tage Kampf gegen Corona: Schluss mit dem Regelchaos auf allen Ebenen

Wien (OTS) - „Die österreichischen Betriebe haben sich einen seriösen, verlässlichen Rahmen verdient, in welchem sie arbeiten, planen und investieren können,“ fasst Peter Lieber, Präsident des Österreichischen Gewerbevereins (ÖGV), die Kritik der kleinen und mittelständischen Unternehmen an den sich ständig änderten Regeln zusammen.

Statt Zettelwirtschaft in den Gasthäusern, wäre eine landesweite Corona-App wohl hilfreicher. Leider wurde diese ‚abgewürgt‘. Statt wöchentlichen Verordnungen und kurzfristigen Gegenverordnungen, wären verbindliche Verhaltensregeln nach Ampelfarben absehbar und planbar. Leider dienen diese nur mehr der Dekoration. Statt einer Vielzahl an Härtefall-, Fixkosten-, Investitionszuschuss-, Familien- oder auch Start-Up-Hilfsfonds und neuen Hilfsgesellschaften, wäre eine rasche Abwicklung aus einer Hand auch nach 200 Tagen Krise der immer noch zielführende Weg. Statt den Betrieben, die in der Stundungs- und Überbrückungskredit-Falle sitzen ein Todesdatum – 15. Jänner 2021 – zu nennen, könnten die schon im Juni 2019 beschlossene EU-Richtlinie zu ‚vorinsolvenzlichen Restrukturierungsmaßnahmen‘ endlich auch in Österreich umgesetzt werden.

„Das ‚Vor-Halt-Zurück-Halt-Vor‘ in der Kommunikations- und Verordnungspolitik bereitet uns große Schwierigkeiten. Das Regel-Chaos gefährdet den Erfolg der letzten Monate,“ mahnt Lieber von der Bundesregierung das Exekutieren der angekündigten Vorhaben ein, bevor an Neue überhaupt gedacht werden kann. Lieber bezweifelt, dass sich der österreichische Föderalismus etwas Gutes tut, neben dem bis letzte Woche einzigen Verordnungserlasser – dem Bundesminister – 103 weitere befugte Stellen zu installieren, sei es doch dringend notwendig das lange Beschlossene – vor allem die Corona-Ampel – umzusetzen.

„Als Unternehmer*in müssen wir uns auf die aktuellen Situationen und Regulatorien so einstellen, als ob es nie anders gewesen wäre, mit der Kraft und Kreativität gerade so als ob wir heute erst aufgesperrt hätten. Deshalb brauchen verlässliche Klarheit auf allen Ebenen. Wir brauchen ein Minimum an Berechenbarkeit! Und vor allem: wir brauchen es jetzt.“

Der Österreichische Gewerbeverein (ÖGV)

Der Österreichische Gewerbeverein ist als freie Interessenvertretung die Plattform für inhabergeführte Unternehmen vom Gründer über Familienunternehmen bis zum Weltmarktführer. Unsere 2.500 Mitglieder stehen für ein langfristiges, verantwortungsvolles und nachhaltiges unternehmerisches Engagement. Sie stehen mit Namen und Person für die Konsequenzen des eigenen Handelns ein und übernehmen somit vorbildlich eine gesellschaftliche Verantwortung.

Der ÖGV ist dem freien Unternehmertum und der individuellen Freiheit seit 1839 verpflichtet. Wir leben Leistungsbereitschaft und Eigenverantwortung als Voraussetzungen für privates Eigentum. Unsere Mitgliedsfirmen sind sich der besonderen Verantwortung für ihr Umfeld bewusst!

