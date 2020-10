Grünalternative Jugend: Lang geplante verkehrsberuhigte Innenstadt wird kommen!

Jugendorganisation stellt klar: „Keine Koalition ohne umfassende Verkehrswende, Herr Ludwig!“

Wien (OTS) - „Bei Bürgermeister Ludwig liegen die Nerven blank. Es ist völlig klar, warum er elf Tage vor der Wahl bekanntgibt, dass sich mit der SPÖ im Verkehrsbereich nichts ändern wird. Ludwig sorgt vor, um in der Klimapolitik auch nach der Wahl auf die Bremse steigen zu können“, so Clara Schmidt, Sprecherin der Grünalternativen Jugend (GAJ) Wien.



„Dabei ist es die Aufgabe unseres Jahrhunderts, alles zu tun, um einen bewohnbaren Planeten zu hinterlassen. Wir müssen rasch umfassende Schritte gegen die Klimakrise setzen, sonst wird Wien sich bis 2050 erhitzen wie ein Backofen. Das weiß auch Michael Ludwig“, so Schmidt.



„Die Klimakrise bedroht unsere Lebensgrundlagen und betrifft uns alle. Bürgermeister Ludwig muss jetzt Mut beweisen und die lang geplante Verkehrsberuhigung der Innenstadt mittragen. Es wäre kurzsichtig und mutlos, die Verkehrswende zu blockieren“, so Linda Gantner, Co-Sprecherin der GAJ.



Die Vorschläge von Vize-Bürgermeisterin Birgit Hebein findet die Grüne Jugend alles andere als radikal. Im Gegenteil: Geht es nach der Grünen Jugendorganisation, muss sich noch viel mehr bewegen als von der Stadträtin geplant. „Auch der Ring muss in den nächsten fünf Jahren in die Verkehrsberuhigung. Unser Ziel ist: Autos raus, Öffis rein. Die Innenstadt wird erst der Anfang sein“, so Gantner weiter.



Für die Jugendorganisation ist klar: Ludwig gefährdet die Fortführung der rot-grünen Koalition in Wien. Denn eine halbe Klimakrise gibt es nicht. „Wenn Sie gegen einen Baum fahren, ist es egal, ob Sie das mit 200 oder mit 150 km/h tun. So ist das auch beim Klima. Wir müssen auf null runter. Daher ist klar: Wenn die Grünen in einer Koalition mit einem mutlosen Bürgermeister keinen Unterschied machen können, werden sie in Opposition gehen“, so Gantner abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Clara Schmidt, Sprecherin der Grünalternativen Jugend Wien

+4917646549397

clara.schmidt @ gruenalternative-jugend.at