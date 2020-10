Wohnen am See: 170 neue Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser in Grafenwörth

VI-Engineers entwickelt mit den Partnern Niederösterreichische Versicherung und der Marktgemeinde Grafenwörth auf rund 13,7 Hektar ein Immobilienprojekt mit leistbarem Wohnraum am Wasser.

Der Entwurf besticht durch einen hohen Wohnstandard und eine einzigartige Architektur, die Wohnen am Wasser erlebbar macht. Dieses Projekt schafft den Spagat zwischen Individualität und dem Gemeinschaftsgefühl einer intakten Nachbarschaft durch eine umfassende Integration in die Gemeinde Grafenwörth. Ziel ist es mit Unterstützung der Marktgemeinde ein Vorzeigeprojekt für die gesamte Region zu schaffen.“ Robert Happel, Geschäftsführer der VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG:

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Leben am Wasser“ soll in den nächsten Jahren auf 13,7 Hektar Bauland in Grafenwörth ein neues Immobilienprojekt entstehen, das Wohnraum für jede Generation und Lebensphase im Einklang mit der Natur schafft. Neben einem See sollen auf dieser Fläche auch 170 freifinanzierte Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser inklusive 30 Apartments im Eigentum entstehen. Die Einfamilien-/ Doppel-/ Reihenhäuser haben eine Größe von rund 100 bis 130 m² mit 4- 5 Zimmern, somit ist auch Home-Office in ansprechender Umgebung möglich. Alle Häuser verfügen über einen direkten Seezugang und Seeblick. Beim Energiekonzept wurde größter Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Sole-Wasser-Wärmepumpe bewirken eine optimale Temperierung der Wohnräume und Photovoltaik-Anlagen am Dach jedes Hauses sorgen für die entsprechende Energieversorgung. Zusätzlich soll bei diesem einzigartigen Immobilienprojekt auch ein hochwertiges Hotel und ein Ambulatorium, ein Bildungscampus für Pflegekräfte und ein Studentenheim entstehen. Der Wohnstandort im Grünen mit attraktiver Verkehrsanbindung nach Wien ist für Familien, Singles und ältere Personen gleichermaßen geeignet. Auch das Zentrum von Grafenwörth mit Kindergarten, Volksschule und diversen Nahversorgern ist in nur 15 Minuten fußläufig erreichbar.

Hoher Wohnstandard

Das ausgewählte Siegerprojekt stammt von Holzbauer & Partner ZT GmbH. Robert Happel, Geschäftsführer der VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG: „Der Entwurf besticht durch einen hohen Wohnstandard und eine einzigartige Architektur, die Wohnen am Wasser erlebbar macht. Dieses Projekt schafft den Spagat zwischen Individualität und dem Gemeinschaftsgefühl einer intakten Nachbarschaft durch eine umfassende Integration in die Gemeinde Grafenwörth. Ziel ist es mit Unterstützung der Marktgemeinde ein Vorzeigeprojekt für die gesamte Region zu schaffen.“ Noch befindet sich das Projekt in der Planungsphase, im Frühjahr 2021 wird voraussichtlich mit dem Bau begonnen. Eine vollständige Fertigstellung des Projektes ist bis 2025 geplant.

Interessierte können sich bereits jetzt unter folgender Internetadresse für das Projekt vormerken lassen und sich informieren:

https://vi-engineers.com/projekt/3484-grafenwoerth-leben-am-wasser/

Foto-Link:

Über VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG:

Die VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG wurde 2014 gegründet. Das Unternehmen versteht sich als Entwickler für innovative und zukunftsorientierte Immobilienprojekte in Wien, Niederösterreich, den Landeshauptstädten Österreichs und Orten mit außergewöhnlichem Potenzial. VI-Engineers stellt sich bei der Projektentwicklung, Projektbetreuung und Projektberatung neuen Herausforderungen und versucht dabei einen Mehrwert für Nutzer, Investoren, Gesellschaft und Umwelt zu erzielen. Themen wie ökologische Nachhaltigkeit und soziale Verträglichkeit stehen dabei im Zentrum vieler Projekte

Rückfragen & Kontakt:

VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG

Susanne Schrenk, Kommunikation – PR & Marketing

Tel.: +43 (0)1 890 33 09 – 11

Mobil: +43 (0) 664 888 66 926

Email: s.schrenk @ vi-engineers.com



Unlimited Communications GmbH

Stephan Scoppetta, Managing Partner

Mobil: +43 (0) 664 124 29 76

E-Mail: s.scoppetta @ unlimited-communications.at