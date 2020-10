Mutmacher.fm - Neuer Podcast für junge Menschen von whatchado und DerStandard

Wien (OTS) - Junge Menschen auf dem Weg ins Berufsleben sind von der aktuellen Krise am Arbeitsmarkt besonders stark betroffen, sei es durch abgesagte Praktika, gestrichene Ausbildungsplätze oder Einstellungsstopps.(1) Jeden Tag lesen und hören wir von neuen, belastenden Ereignissen – unser Alltag ist von Sorgen bestimmt. Es fehlt an motivierenden, positiven und informativen Formaten auf Augenhöhe. Von jungen Menschen für junge Menschen.

whatchado und DerStandard präsentieren nun ab 1. Oktober 2020 eine brandneue Podcast-Reihe:

Mutmacher.fm | Die Stimme der Jugend im Gespräch mit Menschen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

whatchado nimmt Verantwortung für junge Menschen ernst

Die Karriereplattform für Berufseinsteiger*innen ist seit vielen Jahren auf die Motivation, Inspiration und Unterstützung junger Menschen auf ihrem ganz persönlichen (Karriere)weg spezialisiert. Bereits über 3200 Mutmacher-Einstiegsjobs stehen aktuell auf der whatchado Jobplattform zum direkt Bewerben bereit, die Veröffentlichung von Einstiegsjobs auf whatchado ist für Unternehmen außerdem derzeit kostenfrei, um jungen Menschen so schnell als möglich eine große Auswahl an Chancen bieten zu können. Parallel dazu spricht Melissa von whatchado in der Mutmacher.fm Podcast-Reihe mit Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft – sie steht dabei stellvertretend für junge Menschen auf Orientierungssuche. Jubin Honarfar, CEO & Co-Founder von whatchado, betont die Wichtigkeit des gesamten Projektes: „Auch in dieser herausfordernden Zeit eröffnen viele Unternehmen jungen Menschen weiterhin Chancen. Wir haben uns entschlossen, Mutmacher.fm ins Leben zu rufen, um verstärkt das Gute aufzuzeigen und wieder mehr Hoffnung zu vermitteln!“

Erster Gast der Podcast-Reihe: Bundesministerin Christine Aschbacher

Den Auftakt zum Start von Mutmacher.fm am 1. Oktober 2020 macht Frau Mag. (FH) Christine Aschbacher, Bundesministerin für Arbeit, Familie & Jugend. Zum Thema „Arbeitswelt der Zukunft“ diskutierte sie mit Melissa von whatchado angeregt über ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps zum Karrierestart junger Menschen. Die Ministerin betonte ausdrücklich das große Engagement der Wiener Karriereplattform für Berufseinsteiger*innen.

„whatchado setzt sich seit Jahren in den Bereichen Berufsorientierung und Jobeinstieg ein und vermittelt hier viele Perspektiven und Möglichkeiten – und zwar direkt auf Augenhöhe junger Menschen. Daher hat es mich besonders gefreut, bei Melissa der erste Gast dieser inspirierenden Podcast-Reihe zu sein!“

Man darf also gespannt auf die nächsten Gäste bei Mutmacher.fm sein!

Über whatchado

whatchado ist die Jobplattform für Berufseinsteiger*innen. 2012 gegründet, hat sich das Unternehmen rasant weiterentwickelt. Stellenanzeigen werden mit über 7.000 Videostories verknüpft, in welchen Menschen direkt aus ihrem Beruf berichten. Damit schafft das Unternehmen Transparenz, Ressourcen werden geschont und Frustration wird auf Bewerber*innen- und Arbeitgeberseite minimiert. whatchado bringt Offenheit und Menschlichkeit in einen unpersönlichen Jobmarkt zurück, in dem Bewerber*innen schon zu lange Zeit zu Nummern in einem anonymen Karriereportal Geworden sind. Jobs in voller Auflösung – whatchado.

