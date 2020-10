Sima zu Welttierschutztag: Mit Rat und Tat im Einsatz für die Tiere in Wien

Tierische Services und Einrichtungen machen Wien zur lebenswerten Stadt für Mensch und Tier – das Miteinander im Vordergrund

Wien (OTS) - Nicht nur am Welttierschutztag, sondern auch an allen anderen 364 Tagen im Jahr spielt der Tierschutz in der Stadt Wien eine ganz große Rolle. Zahlreiche Einrichtungen, Services und Maßnahmen der Stadt sorgen dafür, dass Hund, Katze und Co. ein glückliches Leben in der Stadt führen können. „Wien ist auch in dieser Hinsicht vorbildlich und einzigartig“, so Tierschutz-Stadträtin Ulli Sima. „Im Zentrum unserer Bemühungen steht das gute Miteinander von Mensch und Tier in unserer Stadt. Mein Dank gilt heute allen TierfreundInnen, aber ganz besonders den vielen MitarbeiterInnen der Stadt, die sich das ganze Jahr über um das Wohl der Tiere bemühen.“

Ein Zuhause auf Zeit: Das TierQuarTier Wien

Vor 5 Jahren hat die Stadt Wien die Tierversorgung auf völlig neue Beine gestellt und mit dem TierQuarTier Wien das modernste Tierschutzkompetenzzentrum errichtet. Versorgt werden dort auf 9.700 m2 bis zu 150 Hunde, 300 Katzen und einige hundert Kleintiere.

Die Tierrettung der Stadt Wien ist ebenfalls dort stationiert und bringt in der Stadt Wien entlaufene, ausgesetzte, herrenlose oder abgenommene Hunde, Katzen und Kleintiere ins TierQuarTier Wien. Die Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, gepflegt und betreut – bis sie dauerhaft in ein neues Zuhause übersiedeln.

Tierschutz-Stadträtin Ulli Sima: „Seit der Eröffnung im März 2015 konnten bereits mehr als 9.400 Tiere vom TierQuarTier Wien auf schöne, neue Plätze vergeben werden. Ein großes Dankeschön geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des TierQuarTiers Wien für ihren tollen Einsatz. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei allen Tierfreundinnen und Tierfreunden, die einen Schützling aus dem TierQuarTier Wien bei sich aufgenommen haben.“

„Als eines der modernsten Tierschutz-Kompetenzzentren Europas ist das TierQuarTier Wien oft auch Gastgeber für Vorträge und Workshops unterschiedlichster Expertinnen und Experten rund um Hund, Katze und Co“, so der Betriebsleiter des TierQuarTiers Wien Thomas Benda.

Wenn Wauzi weggelaufen ist: Hotline der Stadt Wien „Veterinäramt und Tierschutz, Fundservice für Haustiere“

Jeder, der in der Stadt Wien ein Haustier gefunden hat oder vermisst, kann sich an die Hotline der Stadt Wien „Veterinäramt und Tierschutz, Fundservice für Haustiere“ unter der Telefonnummer 01/4000-8060 wenden – 24 Stunden am Tag an 365 Tagen.

Alle in der Stadt Wien gefundenen Haustiere werden auf der Website der Stadt Wien „Veterinäramt und Tierschutz“ unter www.wien.gv.at/gesellschaft/tiere/fundservice mit einer Fund-ID veröffentlicht.

Ziel ist es, die gefundenen Haustiere so rasch wie möglich wieder mit ihren Menschen zusammenzubringen. „Rund 3.500 entlaufenen oder aufgefundenen Hunden, Katzen und Kleintieren hilft das Fundservice pro Jahr. Das ist eine wirklich tolle Leistung“, so Tierschutzstadträtin Sima.

„Das Veterinäramt und Tierschutz der Stadt Wien ist zudem für Meldungen von tierschutzrechtlichen Übertretungen sowie veterinärbehördliche Angelegenheiten zuständig“, ergänzt die Chefin der MA 60, Ruth Jily.

Stets topinformiert: Tierschutzmagazin „tierisch gut“

Für alle TierfreundInnen gibt es das kostenlose Tierschutzmagazin der Stadt Wien, das „tierisch gut“. Hier gibt es wertvolle Informationen, Tipps und Tricks rund um Hund, Katz & Co. Die aktuelle Herbstausgabe steht ganz im Zeichen der vielfältigen Services und Einrichtungen, die Wien zu einer lebenswerten Stadt für Tiere machen. Das Magazin kann kostenlos telefonisch bei der Hotline der Stadt Wien “Veterinäramt und Tierschutz, Fundservice für Haustiere“ unter 01/4000-8060 sowie per Mail unter post @ ma60.wien.gv.at bestellt werden. Die aktuelle Ausgabe kann auch unter https://issuu.com/tierischgut/docs/tierisch_gut_herbst_2020 heruntergeladen werden.

Anwalt der Tiere: Die Tierschutzombudsstelle Wien

Als „Anwalt der Tiere“ vertritt die Tierschutzombudsstelle Wien (TOW) die Interessen der Tiere und setzt sich für deren Schutz und artgemäße Haltung ein. „Bewusstseinsbildung und Aufklärung stehen dabei im Mittelpunkt – für ein respektvolles und harmonisches Miteinander von Mensch und Tier“, so die Wiener Tierschutzombudsfrau Eva Persy. Bei Übertretungen des Tierschutzgesetzes vertritt die TOW die Tiere zudem vor den Behörden und Gerichten.

Zu den bekannten Projekten zählen „Geprüfter Stadthund“, das Streunerkatzen-Projekt Wien sowie der Wiener Sachkundenachweis.

Hunde-Kunde: Der Wiener Sachkundenachweis

Seit dem 1. Juli 2019 ist der Wiener Sachkundenachweis verpflichtend für alle Wienerinnen und Wiener, die einen Hund anmelden möchten und in den zwei Jahren zuvor keinen Hund gehalten haben.

Bisher haben rund 1.500 Personen einen Wiener Sachkundekurs besucht. Sachkundekurse werden von autorisierten Hundeexpertinnen und -experten vorgetragen. Ziel des vierstündigen Sachkundenachweises ist es, vor der Anschaffung eines Hundes Grundkenntnisse über Pflege und Erziehung, die rechtlichen Bestimmungen, aber auch über die Kosten der Hundehaltung zu vermitteln. Ulli Sima: „Der Wiener Sachkundenachweis ist in dieser Form einmalig in Österreich und der richtige Ansatz, um Tierleid im Vorfeld zu verhindern.“

Wenn’s wild hergeht: Die Wildtier-Hotline der Stadt Wien

Die Stadt Wien – Forst- und Landwirtschaftsbetrieb (MA 49) kümmert sich um in Wien aufgefundene verletzte oder in Not geratene Wildtiere. Seit dem vergangenen Jahr geschieht das über die Wildtier-Hotline, bei der unter der Telefonnummer 01/4000-49090 täglich von 7.30 bis 22 Uhr Wildtiere in Not gemeldet werden können.

Ihr größter Wunsch zum Welttierschutztag: Ein schönes neues Zuhause

Im TierquarTier Wien warten Hunde, Katzen und Kleintiere auf ein neues Zuhause. Die Schicksale der Schützlinge sind sehr unterschiedlich. Vergabetiere sind auf www.tierquartier.at zu finden.

Die Katzendame Angelique (4) wurde sehr verängstigt von einer Tierfreundin in einem Stiegenhaus in Wien Floridsdorf gefunden. Die verständigte Tierrettung der Stadt Wien brachte die Samtpfote ins TierQuarTier Wien, wo sie auf ein schönes, neues Zuhause wartet. Die beiden etwa dreijährigen Chinchilla-Weibchen Ebony und Ivory wurden in Wien Floridsdorf in einer bereits durchnässten Schachtel bei einem Müllplatz ausgesetzt aufgefunden. Sie suchen ein gemeinsames neues Plätzchen.

Wer sich für diese oder andere Tiere interessiert, kann mit dem TierQuarTier Wien Kontakt aufnehmen unter der Telefonnummer 01/734 11 02-0 oder per E-Mail: office@tierquartier.at.

„Wir sind sehr stolz auf die vielen Einrichtungen und Services für das Wohl der Tiere in der Stadt Wien. Diese machen Wien zu einem lebenswerten Platz für Mensch und Tier“, so Tierschutz-Stadträtin Ulli Sima abschließend.

Auf einen Blick: Kontakte für tierische Angelegenheiten in Wien:

T ierQuarTier Wien, Tel. 01/734 11 02-0, www.tierquartier.at

Vterinäramt und Tierschutz, Fundservice für Haustiere, Tel. 01/4000-8060

T ierschutzombudsstelle Wien, Tel. 01/31800 76-75079, www.tieranwalt.at

Wiener Sachkundenachweis, www.hunde-kunde.at



Wildtier-Hotline, Tel. 01/4000-49090

Tierservice, Tel. 01/767 61 76, kostenlose Abholung toter Tiere

