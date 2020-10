DSM schließt Übernahme der Erber Group ab

Getzersdorf, AT | Heerlen, NL (OTS) - Royal DSM, ein globales tätiges Unternehmen im Bereich Ernährung, Gesundheit und nachhaltige Lebensweise, gibt heute den Abschluss der Übernahme der Erber Group für einen Unternehmenswert von 980 Millionen Euro bekannt. Es wird erwartet, dass die Transaktion – von der zwei kleinere Einheiten der Erber Group ausgenommen sind – eine Ertragssteigerung im ersten Geschäftsjahr nach Übernahme mit sich bringt. Die Übernahme der Erber Group wurde erstmals am 12. Juni 2020 angekündigt.

DSM erwarb die Unternehmen Biomin und Romer Labs der Erber Group. Biomin, das auf Futtermittel und Tiergesundheit spezialisierte Unternehmen der Erber Group, ist in erster Linie auf Mykotoxin-Risikomanagement und Leistungsmanagement im Bereich Darmgesundheit ausgerichtet, während sich das Unternehmen Romer Labs auf diagnostische Lösungen für die Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit konzentriert. Beide erweitern das Angebot von DSM an hochwertigen Speziallösungen.

Die Akquisition von Biomin stärkt die Marktposition von DSM als führenden Anbieter von Lösungen für Futtermittel und Tiergesundheit zur Steigerung von Produktivität und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, wobei der Fokus auf der Reduktion von Emissionen, der effizienteren Nutzung von Futtermitteln sowie von Wasser und Böden liegt – ganz im Sinne des Fokus von DSM, die Tierhaltung sowohl aus ökologischer als auch aus ökonomischer Sicht nachhaltiger zu gestalten. Romer Labs ergänzt das Angebot von DSM im Bereich Ernährung und Gesundheit für Kunden im Bereich der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.

DSM – Bright Science. Brighter Living.™

Royal DSM ist ein globales, wissenschaftlich orientiertes Unternehmen, welches besonders in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und nachhaltigem Leben tätig ist. Das Ziel von DSM ist es, die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern. Mit seinen Produkten und Lösungen nimmt DSM einige der weltweit größten Herausforderungen ins Visier und schafft gleichzeitig für alle Stakeholder – Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und die Gesellschaft als Ganzes – wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Mehrwert. DSM liefert innovative Lösungen für die Bereiche Ernährung, Tierernährung, Körperpflege- und Aromastoffe, Medizinprodukte, umweltfreundliche Produkte und Anwendungen sowie neue Mobilität und Vernetzung. DSM beschäftigt zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen über rund 23.000 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen jährlichen Nettoumsatz in Höhe von etwa 10 Mrd. EUR. Das Unternehmen wurde 1902 gegründet und ist an der Euronext Amsterdam gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.dsm.com.

Forward-looking statements

Erber Group

Die Erber Group ist eine weltweit führende FirmenGroup im Bereich der Lebens- und Futtermittelsicherheit mit Schwerpunkten auf natürlichen Futteradditiven, Futter- und Lebensmittelanalytik sowie Pflanzenschutz mit Sitz in Niederösterreich. Die Erber Group umfasst Biomin und Romer Labs. Inklusive Vertriebspartnern ist die Erber Group in über 130 Ländern vertreten. Die internationale Ausrichtung und die firmeneigene Forschung und Entwicklung sind wichtige Erfolgsfaktoren für das jährliche Wachstum der Erber Group.

