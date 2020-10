FPÖ-Darmann/Trettenbrein: Problem von massiv überfüllten Schülerbussen und Zügen muss endlich behoben werden

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Betreffend die immer noch massiv überfüllten Schulbusse und Züge in Kärnten, stellen heute der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Mag. Gernot Darmann und der Kärntner FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Harald Trettenbrein fest:

„Diese unhaltbaren Zustände müssen im Sinne der Kärntner Schüler endlich behoben werden. Auch in den letzten Tagen haben sich wieder verzweifelte Eltern aus den verschiedensten Regionen in Kärnten an uns gewendet und verärgert darüber berichtet, dass ihre Kinder wie in einer Sardinenbüchse mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule fahren müssen. Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Problematik insbesondere aber auch im Wissen um die damit nicht gegebene Verkehrssicherheit, hat die Kärntner Landesregierung insbesondere der zuständige Verkehrsreferent Schuschnig endlich alles zu unternehmen, damit unsere Kinder sicher mit Bus und Bahn in die Schule fahren können. Ankündigungen sind zu wenig, Taten sind gefragt.“

