Logistikzentrum Steiermark: Offizielle Eröffnung mit Landeshauptmann Schützenhöfer

Kalsdorf (OTS) - Mit Juli hat das größte Paket-Logistikzentrum der Österreichischen Post in Kalsdorf bei Graz seinen Betrieb aufgenommen. Auf dem fast 170.000 Quadratmeter großen Grundstück sorgen knapp 370 Mitarbeiter*innen für die Verteilung von Paketen. Außerdem erfolgt die Zustellung für den Großraum Graz von hier aus. Eine ursprünglich für Anfang Oktober geplante feierliche Eröffnung musste aufgrund der aktuellen COVID-19-Situation abgesagt werden, stattdessen hat der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer gemeinsam mit Post Generaldirektor DI Dr. Georg Pölzl und Paket & Logistik-Vorstand DI Peter Umundum unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen die offizielle Eröffnung des Standorts vorgenommen.

„Ich bin stolz, dass die Post ihr österreichweit größtes Paket-Logistikzentrum bei uns in der Steiermark eröffnet. Der Bau des neuen Standortes schafft nicht nur hunderte Arbeitsplätze, sondern kurbelt auch die regionale Wertschöpfung an. Mit solchen Investitionen wird es uns gelingen, die steirische Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen“, so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer.

MODERN, INNOVATIV UND NACHHALTIG

Die Leistungsdaten des größten und modernsten Paket-Logistikzentrums sprechen für sich: In der ersten Ausbaustufe ermöglichen die Anlagen eine Sortierleistung von 13.500 Paketen pro Stunde, dafür sorgt eine Förderanlage mit einer Gesamtlänge von rund zwei Kilometern. 180 Zustellrayone werden von diesem Standort aus angefahren, rund 20.000 Pakete werden täglich in Graz, Graz-Umgebung, Wundschuh, Deutschlandsberg, Leibnitz und Gleisdorf zugestellt.

Eine besondere Rolle bei der Umsetzung des Standortes nimmt die Nachhaltigkeit ein: Am Dach des Logistikzentrums befinden sich insgesamt 1.500 Photovoltaikmodule mit einer Nennleistung von insgesamt 499 Kilowatt Peak. Die Grünflächen um das Logistikzentrum werden mit Fokus auf Biodiversität angelegt und umweltfreundlich bewirtschaftet. Sie bieten Lebensraum für heimische Pflanzen, Wildbienen und andere nützliche Insekten. Beim Bau wurden nur österreichische Rohstoffe verwendet, das Holz für die Hallenkonstruktion stammt aus der Steiermark. Insgesamt wurden 62 Millionen Euro in das neue Logistikzentrum investiert.

„Der Paketmarkt in Österreich wächst und wir haben trotz eines intensiven Wettbewerbs das Ziel, als Post die klare Nummer Eins zu bleiben. Das neue Logistikzentrum Steiermark ist daher ein wichtiger Baustein, um unsere Infrastruktur weiter auszubauen und auch bei steigenden Paketmengen allen Kundinnen und Kunden die Qualität zu garantieren, die sie zurecht von der Österreichischen Post erwarten“, sagt DI Dr. Georg Pölzl, Generaldirektor der Österreichischen Post.

Im Jahr 2019 hat die Post insgesamt 127 Millionen Pakete transportiert. Durch die im vergangenen Jahr gestartete Kooperation mit DHL und dem anhaltenden Boom im E-Commerce rechnet die Post schon heuer mit rund 150 Millionen transportierten Paketen.

