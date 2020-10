E-Bike Weltverband: Bewerbung als Austragungsort der Challenge Serie „E-Bike Cup für Jedermann“ für 2021 bis 31.10.20 möglich

Sillian (OTS) - Der Weltverband E-Bike World Federation (EBWF) gilt als Förderer des E-Bike Sports für Jedermann par excellence mit der größten E-Bike Community. Mit ausgewählten, besonderen Highlights wie z.B. E-Bike WM für Jedermann werden die Chancen des E-Bike Sports für Jung bis Alt, von Profi bis Gelegenheitsradler erlebbar gemacht.

Seit wenigen Monaten bietet der E-Bike Weltverband auch eine Mitgliedschaft mit inkludierten konkurrenzlosen Leistungen (z.B. E-Bike Schutz gegen Beschädigung, Verschleiß & Diebstahl – ohne Selbstbehalt/ weltweit/ Neuwertenschädigung) zum unschlagbaren Preis an.

Am 27.09.2020 war es soweit. Nach dem Motto „Ein Erlebnis für JEDERMANN – Spaß, Genuss, Erkunden und Gutes tun“ veranstaltete der E-Bike Weltverband (EBWF) unter Einhaltung der gegebenen COVID-19 Bestimmungen die Premiere des neuen Challenge Formats E-Bike Cup für Jedermann in Pörtschach am Wörthersee.

Für Jede/n: Der E-Bike Cup ist mehr als eine Challenge

Alle begeisterten E-Biker/innen von Jung bis Alt lieferten sich die ultimative Challenge: Die Teilnehmer versuchten im vorgegebenen Zeitfenster (10:00 – 16:00 Uhr) mit derem eigenen Tempo möglichst viele der definierten Zielpunkte – die schönsten Plätze (z.B. Pyramidenkogel) - rund um den Wörthersee zu erreichen/erkunden. Beim Erreichen einer gewissen Anzahl an Zielpunkten erhielt der Teilnehmer die offizielle Medaille E-Bike Cup Finisher, E Bike Cup Bronze, E-Bike Cup Silber oder E-Bike Cup Gold.

Trotz Corona und dem frostigen Wetter erkundeten zahlreiche Teilnehmer aus Nah und Fern, von Österreich bis Deutschland, von Jung bis Alt, Familie oder allein die schönsten Plätze per E-Bike rund um den Wörthersee. „ Die Wörthersee-Region ist einfach wunderschön, wir sind begeistert die Region auf diese spannende Art und Weise kennenzulernen. “, schwärmt Christa und Bruno, die extra 400 km weit aus der Steiermark nach Pörtschach gereist waren, um am ersten E-Bike Cup für Jedermann teilzunehmen. Auch Ex Profi Fußballer Walter Schachner und Entertainer Max Schmiedl, bekannt aus dem ORF, waren dabei.

Auch der Geschäftsführer des Wörthersee Tourismus, Roland Sint, ist begeistert von diesem neuen Format: „ Mit Hilfe des E-Bike Cup für Jedermann können/ konnten wir, jedem – Gäste bis Einheimische, jung bis alt, spielerisch per E-Bike unsere schönsten Plätze hautnah erlebbar machen bzw. präsentieren. Eine tolle Möglichkeit auf unsere wunderschöne Region mit vielen Möglichkeiten aufmerksam zu machen. Wir bedanken uns bei der EBWF für dieses einzigartige Event und Möglichkeit. “



Neben dem E-Bike Cup für Jedermann fand am Eventareal in Pörtschach der „E-Bike Radgeber" statt. Der E-Bike Weltverband präsentierte Neuigkeiten, Wissenswerte rund ums E-Bike inkl. Vorstellung ausgewählter neuer Modelle fürs Jahr 2021.

Über 30.000 Zuseher verfolgten via Livestream – gemütlich von zu Hause aus oder Mobil - mittels zahlreichen Portalen wie z.B. krone.tv dieses Event.

2021 veranstaltet die EBWF neben der bekannten offenen E-Bike WM für Jedermann (13.-14.08. in Ischgl/ Tirol) den sogenannten E-Bike Cup für Jedermann in mehreren Orten/ Regionen.

Der E-Bike Cup für Jedermann soll 2021 an mehreren Orten Station machen und somit deren Community die Möglichkeit geben die schönsten Plätze je Austragungsort per Challenge zu erkunden. Interessierte Regionen bzw. Orte können sich per E-Mail info@ebikeworldfederation.com zur Austragung eines E-Bike Cup für Jedermann im Jahr 2021 bis 31.10.2020 bewerben.

Rückfragen & Kontakt:

E-Bike World Federation

Sillian 25 i, A-9920 Sillian

info @ ebikeworldfederation.com

www.ebikeworldfederation.com / www.ebikewm.com/ www.ebikecup.com



Bilder: https://1drv.ms/u/s!AqJkzUUutS4ems8EnR82Bd3vYNCdow?e=QvZctN

(Fotokredit: E-Bike Federation GmbH)

Video: https://1drv.ms/v/s!AqJkzUUutS4ems5_4LIpUJW7T99ubg?e=fdLunk