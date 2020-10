FP-Mahdalik: Danke SPÖ, Grüne und NEOS - „Voices for Refugees“-Demo wird wirtschaftlichen Schaden von über 7,5 Mio. Euro verursachen

In ganz Wien schlafen Obdachlose weiter in dem Dreck, den sich die Willkommensklatscher um sie scheren

Wien (OTS) - „Die von SPÖ, Grünen und NEOS bejubelte ‚Alle herrreinspaziert, wir haben 2020 erst 3.000 Asylwerber nach Wien geklatscht‘-Demo am Samstag mit erwarteten 300 Hanseln wird der Wiener Wirtschaft einen Schaden von zumindest 7,5 Mio. Euro bescheren“, warnt FPÖ-Klubobmann Toni Mahdalik und fordert eine Untersagung durch ÖVP-Innenminister Nehammers Polizei. SPÖ-Bildungsstadtrat Czernohorszky will weitere 100 Kinder aus Moria nach Wien holen, was mit Familiennachholung mindestens 1.000 zusätzlich Asylwerber bedeuten würde. Er plakatiert sogar breit grinsend die Einladung zum Heuchler-Spaziergang, obwohl in den zugigen Arkadengängen des Rathauses Nacht für Nacht Obdachlose samt Hunden übernachten müssen. Vor dem Burgtheater oder am Donaukanal schlafen seit Monaten Unterstandslose in ihrem Dreck, ohne dass SPÖ, Grüne oder NEOS auch nur ein Ohrwaschl rühren.

„Diese Heuchelei ist ebenso erbärmlich wie jene der sattsam bekannten ÖVP-Giebelkreuzmillionäre, die ihre Mediengeilheit auf Kosten armer Kinder befriedigen. Wenn die ach so guten und empathischen Politgestalten von SPÖ, ÖVP, Grünen und NEOS wirklich helfen wollen - aber dabei eventuell einmal auf billige Publicity verzichten könnten - wären in Wien mehr als genug Gelegenheiten dafür zu finden“, meint Mahdalik. Es kommt bei Standard, Falter, Furche & Co. aber offenbar besser an und erhöht die Chance einer Seligsprechung, wenn Wiens Ruf als Weltsozialamt untermauert wird. „Das Werk der türkis-grüne Bundesregierung - die auch die Wiener Wirtschaft gerade mit Vollgas gegen die Wand fährt - soll etwa durch die SPÖ-Registrierungspflicht in der Gastronomie und weitere Deppen-Demos offenbar vollendet werden, koste es, was es wolle“, vermutet Mahdalik. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

Andreas Hufnagl

Pressereferent

0664 1535826

andreas.hufnagl @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at