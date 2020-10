Wien-Wahl 2020: Wählen im Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung

Wien (OTS) - Am Sonntag, dem 11. Oktober 2020, finden die Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen 2020 statt. Auch wer sich am Wahltag in einem Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung befindet, kann seine Stimme abgeben.

Wahlmöglichkeiten mit einer Wahlkarte

Patientinnen und Patienten bzw. Bewohnerinnen und Bewohner von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen können mit einer Wahlkarte an den Wahlen teilnehmen. Mit der Wahlkarte kann man per Briefwahl die Stimme abgeben oder von einer mobilen Wahlkommission am Krankenbett besucht werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses oder der Pflegeeinrichtung können auf Wunsch bei der schriftlichen Beantragung der Wahlkarte helfen. Wichtig: Bitte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf ansprechen!

Wählen per Briefwahl

Die Briefwahl ist eine einfache Möglichkeit auch im Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung an den Wahlen teilzunehmen. Die Stimmabgabe per Briefwahl ist sofort nach Erhalt der Wahlkarte möglich.

Wichtig: Bitte nicht vergessen auf der Wahlkarte im entsprechenden Feld mit Unterschrift zu bestätigen, dass man die/den amtlichen Stimmzettel persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst ausgefüllt hat.

Die für die Briefwahl benutzte Wahlkarte muss bis spätestens am Wahltag, dem 11. Oktober 2020, 17 Uhr, z. B. per Post oder per Botin/Boten (das können auch Angehörige sein) bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde einlangen. Die Adresse ist auf der Wahlkarte bereits aufgedruckt. Sie kann auch am Wahltag in jedem Wahllokal und bei jeder Wiener Bezirkswahlbehörde bis 17 Uhr abgegeben werden.

Auch für die Rücksendung der für die Briefwahl benutzten Wahlkarte kann man sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen wenden.

Wählen direkt am Krankenbett

Auf Wunsch werden die Patientinnen und Patienten bzw. Bewohnerinnen und Bewohner direkt am Krankenbett von einer mobilen Wahlkommission besucht. Diese erfolgen selbstverständlich unter Einhaltung der Coronavirus-Schutzmaßnahmen, die sich an den örtlichen Vorgaben der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen orientieren. Die Wiener Wahlbehörde bittet alle Patientinnen und Patienten bzw. Bewohnerinnen und Bewohnern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen mitzuteilen, dass sie den Besuch einer mobilen Wahlkommission wünschen. Nur dann ist gesichert, dass sie die Wahlkommission am Wahltag am Krankenbett besucht.

Informationen zur Beantragung einer Wahlkarte, zur Briefwahl sowie alle weiteren Informationen zu den Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen 2020 sind online unter wien.gv.at/wahlen abrufbar. Darüber hinaus steht das Stadtservice Wien unter der Telefonnummer 01/4000-4001 gerne für Auskünfte zur Verfügung. (Schluss)



